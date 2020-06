Ile Maurice: Chavan Dabeedin - Le responsable controversé du CEB

Le Transmission & Distribution Manager du CEB s'est vu confier les responsabilités techniques au sein de l'organisme, le lundi 15 juin.

Chavan Dabeedin se voit attribuer les clés de l'organisme pour la seconde fois. Ce, aux côtés de Christian Ahkine, le directeur financier. Ils devront répondre à un Supervising Committee, composé du président du conseil d'administration, du Dr Dhanandjay Kawol, du ministère de l'Énergie et à Ken Arian, conseiller au bureau du Premier ministre.

Pour rappel, Chavan Dabeedin a été nommé directeur général du CEB, le 20 novembre 2008, sans aucun appel à candidatures pour un contrat de deux ans. Sa nomination est intervenue après que le contrat de son prédécesseur était arrivé à terme. Mais le nouveau patron du CEB traîne plusieurs casseroles depuis quelques années déjà.

En 2010, par exemple, Chavan Dabeedin a fait parler de lui lors de la campagne de remplacement des ampoules «standard» par des ampoules économiques, dites LED. La qualité des ampoules en provenance de Chine a été pointée du doigt. Et Chavan Dabeedin a été prié de step down après que des lanceurs d'alertes l'ont dénoncé au Prime Minister's Office et à la commission anticorruption.

Il était au cœur de la polémique entourant le contrat de Rs 23,3 millions pour l'achat de 660 000 ampoules économiques de la marque Philips. Ces ampoules, fabriquées par une société chinoise, seraient en fait des produits contrefaits. Les cargaisons n'auraient pas été vérifiées.

Le 31 mars 2010, le board du CEB avait fait deux évaluations du projet avant d'allouer le contrat. Chavan Dabeedin s'est défendu de quelques maldonnes au sujet de ce contrat. Il démissionne en novembre 2010 et est suspendu de son poste de Corporate Administrative Manager. Il retrouvera son poste deux ans plus tard.

Après une redistribution des cartes en 2015, Chavan Dabeedin devient le Transmission & Distribution Manager du CEB. Il formera ensuite le trio avec Shamshir Mukhoon et Kesnalall Balgobin, suivant le départ en congé du directeur général Gérard Hebrard. Par ailleurs, en 2016, le Transmission & Distribution Manager était un cœur de l'actualité concernant une note de frais de Rs 10 000 après un dîner dans un restaurant huppé de Flic-en-flac. Chavan Dabeedin et le responsable des ressources humaines du CEB recevaient les représentants d'une firme privée sud-africaine. À noter que Chavan Dabeedin est détenteur d'un BTech (Hons) in Mechanical Engineering, d'un Master of Business Administration et d'un MSc in Electrical Power System Engineering with Distinction de l'University of Bath, au Royaume-Uni.

Ampoules non-reçues. Sommé de payer rs 27,5 millions à la standard bank et à Alternate Power Solutions Ltd

Depuis 2010, le CEB se bat contre Alternate Power Solutions Ltd concernant une «letter of credit» émise par la Standard Bank : des ampoules allouées en septembre 2010 n'ont pas été payées par le CEB et l'affaire a atterri devant le «Privy Council». En janvier 2019, l'organisme a été sommé de payer Rs 27, 5 millions à la Standard Bank et à Alternate Power Solutions Ltd.