Algérie: Saisie de plus de quatre quintaux de kif traité à Naâma

Alger — Plus de quatre quintaux de kif traité ont été saisis mercredi à Ain Safra dans la wilaya de Naâma, suite à une patrouille de fouille et de recherche menées par des Gardes-frontières, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts soutenus visant à endiguer la propagation du fléau du narcotrafic dans notre pays, des Gardes-frontières font saisi, le 17 juin 2020, une grande quantité de kif traité s'élevant à quatre (04) quintaux et 32 kilogrammes et ce, suite à une patrouille de fouille et de recherche menée près de la commune de Sfissifa, daïra de Ain Safra, wilaya de Naâma en 2ème Région militaire(RM)", précise la même source.

Par ailleurs, "des détachements de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar/6ème RM et Djanet 4ème RM, 48 individus et saisi deux (02) camions, trois (03) véhicules tout-terrain, 230 tonnes de denrées alimentaires, 3 800 litres de carburants, 12,5 tonnes de ciment destinées à la contrebande ainsi que 143 sacs de mélange de pierres et d'or, 13 groupes électrogènes, 14 marteaux-piqueurs, deux (02) détecteurs de métaux et des équipements de détonation servant dans les opérations d'orpaillage illicite".