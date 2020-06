Algérie: Eau - Réalisation des projets d'approvisionnement selon les priorités

Alger — Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki a affirmé jeudi à Alger, qu'en application du principe de solidarité en matière de distribution d'eau entre les territoires, son secteur veillait actuellement à l'accélération de la réalisation des projets dans les régions qui enregistrent un déficit en terme d'approvisionnement en eau potable, selon les priorités tracées dans le cadre du plan national de l'eau.

Répondant à une question lors d'une séance plénière au Conseil de la nation présidée par le vice-président du Conseil Malek Kheidar, sur la garantie d'un service public de l'eau à la hauteur des aspirations du citoyen algérien en général et des habitants de la wilaya de Jijel en particulier, M. Berraki a affirmé que six (6) communes dans la wilaya de Jijel étaient approvisionnées en eau potable à partir des barrages, à savoir Jijel, El Aouana, Kaous, Emir Abdelkader, Texenna et Erraguen, 14 autres communes à partir des eaux souterraines, et 8 autres communes à partir des sources.

Parmi ces projets, le raccordement de 6 communes situées dans la région de la wilaya au barrage de Bousbia qui rentre dans le système du barrage de Beni Haroun à savoir El Milia, Ouled Yahia Khedrouche, Sidi Maarouf, Settara, Ghebala et Ouled Rabah, a ajouté le ministre précisant que les travaux sont en cours de parachèvement et les projets mis en service au cours du 2eme semestre de l'année en cours.

Après le parachèvement définitif du projet du barrage de Tabellout, la Société algérienne des eaux a programmé le raccordement des communes avoisinantes à ce barrage et cette opération a été scindée en 2 étapes, la première concerne le raccordement des communes de Djimla et Ben Yadjis et la deuxième des communes de Texenna, Oudjana, Chahna et Chekfa.

En raison des conditions sécuritaires prévalant en Algérie à l'époque, ce projet était à l'arrêt, mais il a été relancé et aménagé en 2008, a relevé le ministre.

Pour remédier aux lacunes et renforcer l'alimentation en eau potable dans ces communes, il a été proposé l'approvisionnement à partir du champ d'eau souterraine de Oued Nil ou du système des barrages Tabelout, Beni Haroune ou de celui de Boussiaba, a indiqué le ministre, affirmant que le ministère s'attèle à adopter une solution technique idoine et moins chère pour la proposer dans le cadre du programme 2021.

A une question de Ahmed Bouziane (membre du tiers présidentiel) relative au problème de perturbation de la distribution d'eau potable dans la wilaya de Tiaret, le ministre a répondu que "l'opération de distribution d'eau sera améliorée dans cette wilaya avant la fin de cette année et qu'il sera procédé à l'accélération de la réalisation des projets relatifs à l'amélioration de ce service dans les différentes communes de cette wilaya".

Détaillant la situation de distribution d'eau potable dans la wilaya, à savoir une distribution quotidienne au niveau de 23 communes, à raison d'un jour sur deux pour 11 communes et en un jour/3 pour le reste, le ministre a fait état de la réalisation de plusieurs projets pour améliorer l'approvisionnement.

Il a cité les communes de Tiaret et Rahouia en faveur desquelles a été réalisé le projet de réaménagement et de réhabilitation de la station de traitement d'eau du barrage Benkhedda et ce pour augmenter ses capacités de production, ajoutant que les communes Frenda et Medrissa ont bénéficié du projet d'approvisionnement d'eau depuis Chott Chergui (un projet en phase des essais finaux).

Quant à la commune de Mehdia, un projet de renforcement d'alimentation en eau a été mis en service à partir des forages profonds (le projet est actuellement en phase de raccordement à l'énergie électrique), a fait savoir M. Berraki. Concernant les communes Hamadia, Bougara et Rechaïga, il a souligné que la nappe phréatique a subi une baisse dans le niveau d'eau impactant les forages dont s'approvisionnent ces communes.