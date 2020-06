Cote d'Ivoire: Electrification en zone rurale - L'entreprise Edf offre 140 kits solaires pour la lutte contre le COVID-19

60 kits solaires et plusieurs centaines de cartables solaires remis à la Fondation Didier Drogba pour l'électrification d'écoles en zone rurale et un lot de masques, gel hydro-alcoolique, savon et dispositifs de lavage de mains offert à l'Association des Femmes de Port-Bouët.

C'est l'important don du groupe Edf, acteur majeur de la transition énergétique, à la population ivoirienne, dans le cadre de la riposte contre la maladie à Covid-19. L'entreprise entend ainsi se mobiliser pour aider les plus jeunes à préserver la continuité pédagogique et à répondre à l'urgence sanitaire des plus fragiles.

Abdourahmane Cissé, ministre du Pétrole, de l'Energie et des Energies renouvelables a présidé le mercredi 17 juin, à Marcory, au siège du groupe, la cérémonie de remise des dons aux bénéficiaires, en présence de plusieurs personnalités, dont Didier Drogba, président de la fondation éponyme.

Grâce au Fonds d'urgence et de solidarité de la fondation créé, à cet effet, pour faire face à la maladie, c'est une aide de près de 40 millions de FCfa pour l'achat de 80 kits solaires en faveur de l'association Women of Africa, et de l'électrification de dispensaires et écoles également en zone rurale qui a été dégagée.

Lors de son intervention, Mahamane Sow, directeur général du groupe, qui avait à ses côtés, Eric Lehouelleur, directeur de Zeci (filiale ivoirienne d'Edf), a insisté sur l'action citoyenne de l'entreprise.

Il a aussi saisi l'occasion pour rappeler les missions de celle-ci. « Notre raison d'être est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l'électricité et à des solutions, et services innovants.

Cette raison d'être s'exprime au travers des actions quotidiennes du groupe pour promouvoir et mettre en œuvre, partout où il est présent, un nouveau modèle énergétique : moins émetteur de CO2, plus efficace, plus respectueux de l'environnement et des populations », a-t-il défini.

Visiblement heureux des dons faits, le ministre du Pétrole, de l'Energie et des Energies renouvelables a remercié l'entreprise Edf et salué son geste de solidarité. Il l'a, en outre, invitée à s'inscrire davantage dans cette dynamique d'entreprise responsable et engagée auprès des populations.

A travers sa fondation, le groupe Edf intervient depuis 1987 pour améliorer les conditions de vie des populations et construire une société plus juste par son soutien à des projets relatifs à l'environnement, l'éducation et l'inclusion.