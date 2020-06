Sénégal: Absence de masque - Un vigile balance sa matraque sur deux clientes

M. Ndiaye est un agent de sécurité dangereux. De faction devant une agence de transfert d'argent sise dans la banlieue dakaroise, il a balancé sa matraque sur une dame et sa fille, sous prétexte qu'elles ne portaient pas de masque et qu'elles voulaient forcer le passage.

Chargé de veiller à la sécurité de ses collègues et des clients dans une agence qui fait du transfert d'argent, M. Ndiaye a outrepassé ses prérogatives. Face à une dame et sa fille, venues faire un retrait d'argent et qui ne portaient pas de masque, il n'a trouvé mieux que de leur balancer sa matraque, arguant qu'elles voulaient forcer le passage.

Devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye, la dame F.K.Diop a expliqué que durant le ramadan, elle s'est présentée à l'agence pour retirer 40.000 FCfa. Le prévenu a dit qu'une seule personne peut entrer, elle lui a fait savoir qu'elle est illettrée en français et a besoin de sa fille qui l'accompagnait pour retrouver le code dans son téléphone.

M. Ndiaye qui n'a rien voulu entendre, l'a empoignée et frappée. Une version confirmée par sa fille F. Guèye qui déclare avoir été malmenée par le prévenu. D'ailleurs, la caissière, qui l'a vu, lui a demandé d'arrêter.

M. Ndiaye, qui détenait une arme à feu, dit qu'il a une autorisation de port. Le procureur l'a tancé : «vous n'êtes ni de la Police ni de la Gendarmerie et vous vous permettez d'avoir une arme à feu. C'est une autre affaire que nous allons voir. De plus, vous vous permettez d'utiliser votre matraque à plusieurs reprises».

Avocate des plaignantes, Me Marème Dia Sylla a noté que les faits sont constants et le mis en cause n'a nullement cherché à les nier. «M. Ndiaye s'est réfugié derrière l'excuse de provocation et a dit que la dame lui a asséné un coup, il est tombé, s'est relevé et a riposté avec sa matraque.

C'est inimaginable qu'une femme trouve un homme en tenue, avec une arme à feu et s'attaque à lui juste parce qu'on lui a dit de porter un masque en cette période de pandémie. Des photos ainsi que des certificats médicaux ont été versés dans le dossier. La maman a eu une fracture au crâne, une partie sensible du corps.

Nous réclamons 500.000 FCfa pour le préjudice moral et physique», a plaidé Me Sylla. Le procureur, qui a souligné qu'il y a une Incapacité temporaire de travail (Itt) de 22 jours et autre indéterminée, a requis un an dont six mois ferme.

Avant même de reconnaître les faits, son client a demandé pardon, a commencé Me Djigo. Il avait jeûné. Les femmes étaient deux à l'attaquer, il a réagi. Il a compris qu'il a commis une faute et a sollicité une application bienveillante de la loi pénale. Le tribunal a suivi le parquet et les parties civiles en condamnant M. Ndiaye à six mois ferme et à 500.000 FCfa de dommages et intérêts.