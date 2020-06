Angola: La ministre de la Santé désapprouve la posture de la gestion des centres d'hémodialyse

Benguela (Angola) — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a désapprouvé la position de l'entité privée qui gère les centres d'hémodialyse des municipalités de Benguela et Lobito, qui intimide en quelque sorte les patients, les informant des risques de vie auxquels ils sont confrontés en raison de la dette que l'État doit payer.

Selon la responsable, qui parlait à la presse dans la ville de Benguela, sur les problèmes récurrents dans les deux centres, dont l'entité de gestion réclame une dette estimée à huit milliards de kwanzas accumulés depuis 2014, le chantage ne devrait pas être effectué avec les patients, car, ils ont juste besoin de réconfort et savent qu'ils reçoivent un traitement et qu'il est fait correctement.

«À aucun moment, nous ne devons dire aux patients qu'ils peuvent mourir du manque d'assistance d'une dette publique, les menacer, comme cela s'est produit. C'est une erreure, en médecine, les gens ne sont pas traités de cette façon, l'humanisation des services de santé doit être à l'ordre du jour », a-t-elle insisté.

Dans le même cadre, elle a indiqué que la solution de l'argent et d'autres problèmes ne passe pas par les patients, et qu'il existe un contrat entre l'État et la société de gestion et qu'ensemble, ils doivent trouver une solution à ce problème.

La gouvernante a garanti que l'État paierait progressivement cette dette, après avoir déjà déboursé 80 millions de kwanzas, reconnaissant qu'il y a des défis majeurs avec les consommables et autres coûts de fonctionnement de ces unités.

D'autre part, la ministre de la Santé a révélé que cette année, la province de Benguela disposera d'un centre d'hémodialyse géré par le Gouvernement angolais.

"Benguela est la priorité numéro un, nous sommes venus ici pour donner, en plus du dialogue avec les entreprises et les patients, une solution publique, avec une hémodialyse étatique, avec la gestion publique, cette année", a-t-elle souligné.

Cependant, en réaction aux déclarations de la ministre de la Santé, le responsable des hémodialyses à Benguela et Lobito, João Bispo, a déclaré que même s'il y avait beaucoup de bonne volonté de la part de la société de gestion, avec la dette existante, elles ne sont pas en mesure d'assumer certaines charges, le paiement des matériels, pour maintenir les centres en activité plus longtemps.

Concernant l'éventuelle gestion publique d'un centre d'hémodialyse, il a indiqué qu'ils avaient un accord avec le ministère de la Santé pour assurer les services, la construction et l'exploitation de ces centres pendant 12 ans.

«Dans le cas de Benguela, il manque quatre pour expiration de cet accord, après quoi les centres sont placés sous la tutelle de l'État. Si l'État a l'intention de reprendre la direction au préalable, nous respectons et sommes ouverts à la coopération », a-t-il poursuivi.

À propos des quatre-vingts millions de kwanzas déjà payés, il a prétendu être insuffisant pour couvrir les dépenses avec le personnel, affirmant que si le montant était entièrement canalisé vers le personnel, ils ne seraient pas en mesure de réparer un générateur endommagé et l'approvisionnement des patients serait compromis en raison du manque de paiement.

Plus tôt ce mois-ci, João Bispo avait déclaré à la presse que les centres d'hémodialyse des municipalités de Benguela et Lobito pourraient fermer leurs portes d'ici un mois, en raison du manque de matériel de traitement et de cinq mois de salaire en retard.

À l'époque, le responsable avait dit que la réalité était dramatique en raison de l'asphyxie financière de ces institutions.

«Le personnel n'a pas reçu de salaire depuis cinq mois et à la fin du mois, il n'y aura plus de matériel pour traiter les patients. Je crains que certains ne meurent faute d'assistance », avait-il déclaré à l'époque.

Les centres d'hémodialyse de Benguela et Lobito assistent actuellement 250 patients atteints d'insuffisance rénale.