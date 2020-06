Angola: Des projets environnementaux axés sur la lutte contre le COVID-19

Luanda — Des projets environnementaux liés à la conservation de la biodiversité, à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique, dans le centre et le sud du pays, sont intégrés dans des actions de lutte et de prévention du covid-19.

Selon une note du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement parvenue mercredi à l'ANGOP, l'intégration de la réponse au Covid-19 dans les activités des projets financés par le Fonds Global pour l'environnement (GEF) se fait sans surcoût pour les projets.

Selon le document, les projets environnementaux soutenus par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ayant une importance directe pour lutter contre le Covid-19, sont évalués à 720 000 $ US, atteignant directement ou indirectement près de 500 000 personnes, principalement dans le sud du pays.

Parmi les actions figurent des programmes sur la résilience climatique et le Covid-19 diffusés sur Rádio Cunene, dans les langues Ochivambo et Nhaneca-Humbe.

La sécheresse semble être l'une des principales causes qui menacent la sécurité alimentaire et la survie de plus de deux milliards de personnes dans le monde.

En Angola, plus de 1,1 million de personnes ont été gravement touchées par l'impact du phénomène El Niño et du changement climatique.

Concernant la pandémie du Covid-19, les dernières données indiquent 155 cas positifs, 84 actifs, 64 guérisons et sept décès.