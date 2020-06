Congo-Brazzaville: Que devient Bébé Tshanda ?

L'artiste musicien congolais Tshanda, qui soufflera sa vingt-quatrième bougie le 26 juillet prochain, a signé depuis l'an dernier son retour sur le marché du disque avec un opus intitulé « Yélé ».

Il s'est fait connaître du grand public en novembre 2001 sous le nom de Bébé Tshanda, grâce à la bande originale du spot publicitaire « Bébé Rico », une gamme de produits cosmétiques pour enfant.

La bande-son réalisée sous la supervision de ses parents est très vite devenue virale sur les deux rives du fleuve Congo, et bien au-delà de ces frontières. Ce succès inattendu que rencontre le fils de Maray Maray, artiste musicien et ancien collaborateur de Papa Wemba, et de Sonia Sangwa, Suissesse et professeure de musique, le propulse au-devant de la scène musicale congolaise.

C'est le début d'une carrière fructueuse. En effet, Bébé Tshanda interprète à la suite de Bébé Rico de nombreux tubes à succès tels que « Kombo na ngaï », « Leja mulela », « Bébé élégance », qui confirment son talent et sa notoriété. En juin 2002, il se produit pour la première fois sur scène à la Halle de la Gombe de Kinshasa devant un public de trois mille personnes.

En novembre de la même année, il est nommé ambassadeur des droits de l'enfant par la fondation européenne des droits de l'enfant. Il se produit ensuite au stade des Martyrs de Kinshasa devant plus de cinquante mille personnes. Il côtoie désormais les plus grands noms de la musique congolaise et est considéré par ses pairs comme celui qui inaugure l'ère de la G5 ou 5e génération des musiciens congolais.

Il participe en août 2003 à la 4e édition du Festival panafricain de musique (Fespam) à Brazzaville, où il partage la scène avec des artistes de renom tels que Koffi Olomidé, Youssou N'Dour, les Magic System et Manu Dibango. Il est gratifié à cette occasion du prix « Révélation Fespam 2003 ».

L'année suivante, Bébé Tshanda partage l'affiche de la comédie musicale congolaise « Les habits neufs du gouverneur » de Mwenze Ngangura avec Marie Misamu, Félix Wazekwa, Lutumba Simaro, Papa Wemba et de nombreuses autres stars de la chanson congolaise. Il représente, par ailleurs, la République démocratique du Congo au stade de France en août 2005 à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du Secours populaire français.

En 2006, l'essentiel des apparitions de Bébé Tshanda sont circonscrites à son rôle d'ambassadeur des droits de l'enfant, notamment lorsqu'il sert de guide à l'émission « Petits zèbres » de la Radio suisse romande en production à Kinshasa au mois d'avril. Cette régression s'impose à la suite de la décision de son père de se recentrer sur sa propre carrière, produisant un album qui connaîtra d'ailleurs un succès extrêmement mitigé.

En dépit de son absence très remarquée de la scène musicale, Bébé Tshanda apparaît tout de même aux côtés des plus grands noms de la musique congolaise lors des retrouvailles de Maïsha Park, assises organisées par l'ex- président congolais, Joseph Kabila Kabange, en vue de réconcilier les artistes qui se tenaient en porte-à-faux et réhabiliter la pudeur dans la musique congolaise.

En 2008, à la suite de la séparation de ses parents, Bébé Tshanda s'installe en Suisse avec sa mère. Il y participe en 2011 à l'émission Die Grössten Schweizer Talente sur la chaîne SF1. Après cette expérience, il s'est concentré sur ses études, mettant en suspens sa carrière musicale.

Au cours de ses dernières années d'études, succombant à sa passion, le natif de Genève s'est réorienté vers un cursus académique en performance musicale.

En juin 2019, après un parcours scolaire honorable et un passage à vide d'environ 8 ans, celui qui se fait désormais appelé Tshanda est revenu sur la scène musicale avec un album intitulé « Yélé ».

Son agenda artistique n'étant pas épargné par la crise liée à la pandémie de covid-19, de nombreuses collaborations et apparitions prévues par l'artiste sont renvoyées à des dates ultérieures.