Cote d'Ivoire: « Cacao » favorablement accueilli par les cinéphiles

Série-télévisée réalisée en douze épisodes de cinquante minutes par l'Ivoirien Alex Ogou, « Cacao » défraie la chronique africaine sur la toile. Suite à la diffusion des deux premiers épisodes sur Canal+ le 15 juin dernier, les internautes ne cessent de partager leurs sentiments de joie.

Les deux premiers épisodes de cette saga africaine ont salivé les cinéphiles du continent, qui pour la plupart, ont salué le professionnalisme de toute l'équipe. Les commentaires et félicitations aux acteurs, particulièrement au Congolais Olivier Kissita qui incarne le personnage d'Anthony Desva, fusent de partout sur les réseaux sociaux.

Djeneb Souma a déclaré, à propos, « J'ai vraiment aimé, la série est top. Félicitations aux acteurs, surtout Serges Abessolo, Alioune Mbo et Olivier Kissita, mon coup de cœur ». Partageant sa pensée, N'dri Zewou a notamment écrit, « Anthony Desva, très très bon, éloquent dans la parole et joue bien la gestuelle.

Le père Ahitey, chapeau pour sa maestria... Je suis en haleine ». Dinel Desouza, acteur et réalisateur congolais, a félicité la production de la série Cacao et est impatient de voir la suite de la saga. « Anthony, on attend de savourer ton côté révoltant, car pour l'instant on a eu droit à un Anthony calme », a-t-il souligné.

En réaction sur sa page Facebook à ces impressions positives, Olivier Kissita a récemment déclaré, « Depuis la diffusion des premiers épisodes de la série, je reçois un torrent d'amour, de soutien et d'encouragement à travers des captures d'écran et messages. Merci beaucoup à tous, vous êtes au top ».

Produit par Tanka Studio et Underscan avec la participation de Canal+ international, « Cacao » est une véritable aventure familiale contemporaine qui raconte sur fond de suspens la rivalité entre deux familles, les Desva et les Ahitey, autour du cacao.

Anthony Desva, trente ans, jeune et brillant financier résidant au Canada, est contraint de rentrer au pays après la tentative d'assassinat dont ont été victimes ses parents. Propulsé malgré lui à la tête de l'entreprise familiale, il devra affronter autant les ennemis de son père, que son père lui-même.

A nouveau exposé à ses racines, il va redécouvrir les terres de son enfance, les conflits autour de cet or brun et le charme interdit de sa protégée, Manuela Ahitey. Mais, jusqu'où peut aller ce conflit d'intérêt ? Le tout reste à découvrir car le scénario, soigneusement rédigé, ne laisse aucunement présager la suite réelle de la série.

« Cacao » a été principalement tourné en extérieur et a ainsi bénéficié du décor naturel de la « Boucle du cacao » en Côte d'Ivoire, au cœur d'une forêt primaire fascinante, près du village imaginaire de Caodji, théâtre de toutes les luttes pour récolter la précieuse fève de cacao.

Pour l'équipe de production, ce décor méritait le plus beau des castings panafricains : plus de soixante-dix comédiens ont été réunis pour l'habiter, dont dix-huit personnages principaux, tous singulièrement charismatiques, ambivalents et attachants.