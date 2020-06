Congo-Kinshasa: « Kinshasa Kids » de Marc-Henri Wajnberg

Long-métrage de genre comédie-dramatique sorti en 2013 et réalisé par le Belge Marc-Henri Wajnberg, « Kinshasa Kids » traite du mauvais traitement des enfants tout en exhortant la société à plus de solidarité, de tolérance et d'amour.

Réalisé en lingala et sous-titré en français ou en anglais, en fonction des versions, « Kinshasa kids » est un film très instructif malgré son caractère hilarant qui ne laisse indifférent le téléspectateur. En 1h 25min, ce film nous embarque pour un voyage en plein cœur des quartiers bidonvilles de Kinshasa, en République démocratique du Congo.

Le scénario s'articule essentiellement autour de huit enfants des rues, considérés comme sorciers par leurs familles. Emportés dans cette vie qu'ils n'ont pas choisie, ils se battent au quotidien pour survivre comme ils peuvent, à faire du trafic en tout genre, à voler, à magouiller... En d'autres termes, c'est une vie d'adulte qu'ils mènent avant l'heure et cela, dans des conditions déplorables.

Un jour, Emma et sa bande, tous considérés comme des enfants sorciers, décident de créer un orchestre musical pour assouplir leurs sorts et reprendre le contrôle de leurs vies. Aidés par Bebson, musicien allumé qui s'improvise manager, ils deviennent un phénomène musical des temps modernes à Kinshasa et font vibrer la ville !

Pour son rapprochement à la réalité et un jeu d'acteur bien incarné par ces jeunes adolescents, « Kinshasa Kids » a remporté de nombreux prix cinématographiques internationaux depuis sa sortie, à savoir : Prix du public pour le meilleur film au Zagreb Film Festival en Croatie ; Prix des droits de l'Homme remis à Strasbourg par huit ambassadeurs du Conseil Européen à Strasbourg/France ; Prix du meilleur film étranger au festival Écrans Noirs à Yaoundé/Cameroun ; etc.

A travers « Kinshasa Kids », le réalisateur met en lumière le quotidien des milliers d'enfants, notamment en Afrique, dont beaucoup sont injustement accusés de sorcellerie et de biens d'autres délits pour se retrouver dans la rue.

La journée de l'enfant africain organisée chaque année depuis le 16 juin 1991 par l'Organisation de l'unité africaine et ses États membres est aussi l'un des moments pour dénoncer cette question au cœur des conflits dans plusieurs familles et de l'anéantissement des espoirs de plusieurs enfants innocents.

Notons que la journée de l'enfant africain est célébrée en souvenir du massacre de centaines d'enfants lors d'une marche pour leurs droits à Soweto, en Afrique du sud, par le pouvoir de l'apartheid le 16 juin 1976.

Des injustices toujours présentes dans le monde malgré les efforts fournis par de nombreux gouvernements. Cette année, la journée a été commémorée sur le thème « L'accès à un système de justice adapté aux enfants en Afrique ».