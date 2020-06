Congo-Brazzaville: Peinture - Jussie Nsana sort des griffes de la peur

De nature calme et réservée, Jussie Nsana se révèle prolixe lorsqu'il s'agit de parler de son travail. Son œuvre oscillant entre art visuel et vivant s'affirme au fil des ans. 'Ephémère' sa dernière collection est l'expression de son état actuel. Une remarquable peinture, dont la jeune artiste est particulièrement fière.

Aux orties toutes craintes et hantises, Jussie s'abandonne à son pinceau et cela sans retenue. «Oui, j'ai traversé des périodes difficiles, j'étais déçue par des personnes pour qui j'avais de l'estime, mais au finish, ces expériences ont plutôt forgé mon caractère ; et ce qui m'importe aujourd'hui c'est le présent », a fait savoir l'artiste dont les toiles s'inspirent de son vécu. 'Ephémère', son nouveau travail répond donc à l'état d'esprit du moment de l'artiste « Tout est passager, rien ne reste statique et donc et il faut savoir s'adapter quand bien même cela exige parfois de gros sacrifices », explique sereinement Jussie qui reste scotchée à son idéal, celui de vivre l'instant présent tout en réalisant de bonnes œuvres.

Si le quotidien de l'artiste est une constante source d'inspiration dans son travail, les couleurs sont autant omniprésentes et variées vu que l'artiste aime les contrastes éclatants et tons chatoyants.

De plus, si elle admet peintre majoritairement des femmes, cela vient de son histoire personnelle et aux nombreux préjugés auxquels elle a été confrontée en tant que femme. Aussi ces peintures dévoilent-elles des femmes fortes et soudées.

Ce come-back de Jussie est sans contexte chargé d'émotions car 'Ephémère', terme global est un condensé de son parcours (haut en couleur et en douleur) pour dire que la vie est courte et qu'il est de notre devoir d'en profiter car « l'homme n'a pas les clés de son avenir, vivons tout simplement aujourd'hui et demain ne nous appartient pas ». Enfin, Avec cette nouvelle collection Jussie signe ici un nouveau chapitre de sa carrière.