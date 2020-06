Burkina Faso: Tentative d'escroquerie de Béouindé - Les audios qui accusent le juge Narcisse Sawadogo

C'est la première fois qu'il se livre à un tel exercice depuis qu'il occupe la fonction de procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Ouagadougou. Harouna Yoda, puisque c'est de lui qu'il s'agit, était face aux hommes de médias dans la matinée du 18 juin 2020.

Et si le patron des parquetiers est devant la presse, on imagine aisément qu'il s'agit de gros dossiers de la République en cours de traitement.

Les affaires qui ont été enrôlées à l'ordre du jour : Béouindé/magistrats ; Jean Claude Bouda, ancien ministre de la Défense ; Groupement de sécurité et de protection républicain (GSPR) ; Agence conseil et de maîtrise d'ouvrage (ACOMOD) et celle impliquant le directeur adjoint de la Douane, Kaboré William Alassane.

Pour cette conférence de presse tenue au Tribunal de grande instance de Ouagadougou, le procureur du Faso avait à ses côtés trois de ses lieutenants : le premier substitut, Hyacinthe Yaro, et les substituts Seydou Barro et Patrick Léonard Kaboré, deux têtes bien connues dans l'instruction du dossier dit du charbon fin.

A l'annonce du rendez-vous avec les hommes de médias dans la soirée du 17 juin, les spéculations allaient bon train. Bon nombre de personnes avaient la certitude que l'affaire du maire de la capitale, Armand Béouindé, qui a fait parler d'elle tout au long de la semaine, allait être abordée, mais se gardaient d'être affirmatives comme si elles avaient dîné avec le procureur.

Leur intuition ne les a pas fourvoyés. En effet, l'affaire dite des 70 000 000 de francs CFA que des magistrats auraient sollicités à l'édile en vue de classer sa poursuite judiciaire sans suite a bel et bien été inscrite à l'ordre du jour.

Les déboires du bourgmestre avec la justice ont commencé après l'achat de 77 véhicules d'un coût de 4,6 milliards de francs CFA en crédit-bail avec la société Fidélis Finances Burkina.

C'est notre confrère Courrier confidentiel qui en a fait l'écho dans sa livraison du 10 février 2020. Un écrit qui ne constituait que le début d'une série d'articles puisque deux semaines après, soit le 26 février, le canard est revenu à la charge avec un article dans lequel il dévoilait les intérêts économiques qu'avait le premier magistrat de la commune dans le processus d'acquisition de la quatre vingtaine d'engins.

Ces véhicules devaient être assurés par Raynal Assurances IARD, entreprise dans laquelle Armand Béouindé et sa famille sont actionnaires, et qui détient 10% d'actions de Fidelis Finances Burkina. Cette fois, l'affaire est allée trop loin pour que le mis en cause reste indifférent. Par voie de presse, il est monté au créneau, déclarant que l'achat des voitures répondait à un besoin criard au regard de la vétusté des moyens roulants de la municipalité.

Et d'ajouter que le processus d'achat des véhicules s'est déroulé en toute légalité et dans la transparence qui soit. Mais ses affirmations n'ont pas suffi à convaincre le procureur du Faso qui, conformément à ses attributions, s'est saisi de l'affaire pour pousser plus loin les investigations de notre confrère.

Une affaire dans l'affaire

Pendant que l'affaire initiale suivait son cours normal, est venue se greffer une autre, mais cette fois-ci, révélée par un autre journal d'investigation : L'Evènement. Barrait, en effet, la Une du 10 juin de ce bimensuel ce gros titre : « Poursuite judiciaire contre le maire de Ouagadougou : des magistrats sollicitent la somme de 70 000 000 de francs CFA pour classer l'affaire ».

Pour apporter de l'eau au moulin du bourgmestre depuis quelques jours, des enregistrements audios sont devenus viraux sur les réseaux sociaux. Dans ces éléments sonores, une personne se propose d'intervenir au compte du maire pour lui sauver la tête. On apprendra avec le procureur du Faso que ces enregistrements ont été effectués par Armand Béouindé, himself.

« Il ressort de certains enregistrements audios effectués par le maire et accessibles au public depuis le 16 juin 2020, que des magistrats chargés ou non du dossier ont été approchés par Sawadogo Narcisse et son acolyte Bagagan Allassane.

Il est déclaré à tort par Sawadogo Narcisse que le juge d'instruction Koanda Daouda est chargé du dossier alors qu'aucun juge d'instruction n'a été encore saisi de ce dossier.

Par ailleurs, Sawadogo Narcisse a déclaré qu'il a contacté le doyen des juges d'instruction Zerbo Emile, son promotionnaire de la magistrature et supérieur hiérarchique du juge Koanda, en faisant croire qu'ils avaient le soutien de ce dernier dans leurs manœuvres.

A l'instar du substitut général, Bonkoungou Dieudonné, qui a été entendu et contre qui, il n'y a aucun élément probant, le doyen des juges d'instruction, Zerbo Emile, et le juge d'instruction Koanda Daouda ont été entendus mais il n'y aucun élément de l'enquête permettant de dire qu'ils étaient directement ou indirectement au courant de cette entreprise criminelle », a longuement expliqué le procureur Yoda.

A la clôture de l'enquête, selon ses propos, trois personnes sont poursuivies pour tentative d'escroquerie et pour diffamation suivant la procédure de flagrant délit. Il s'agit de Narcisse Sawadogo, Moussa Sané et Allassane Bagagan. Le premier en raison de sa qualité de magistrat, bénéficie d'un privilège de juridiction conformément à une disposition du Code de procédure pénale.

« En conséquence, j'ai formulé une requête à la Chambre criminelle de la Cour de cassation à l'effet de désigner la juridiction de jugement », a signifié le procureur. «Maispourquoi le maire dont on reconnaît aisément la voix dans ces éléments sonores est toujours en liberté pendant que les autres sont à la Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO)? », a interrogé un confrère. « Il y a deux affaires différentes.

Dans le cadre de l'affaire des 70 millions de francs CFA, il y a des acteurs et une victime. Cette victime présumée est Armand Pierre Béouindé, puisque c'est lui qui allait faire l'objet de l'escroquerie.

Voilà pourquoi il n'y a pas de mandat de dépôt contre lui», a répondu Harouna Yoda, qui a par ailleurs indiqué que les mis en cause pour tentative d'escroquerie et pour diffamation, dans cette affaire, encourent une peine de un à cinq ans selon les dispositions du Code pénal.