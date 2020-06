Cote d'Ivoire: 13 personnes tuées dans un éboulement à Anyama/Hamed Bakayoko - «L'Etat manifeste sa solidarité à la commune et aux familles endeuillées»

Le ministre d'État, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, s'est rendu ce jeudi 18 juin, sur le site marécageux à Anyama où treize personnes ont été englouties suite à un éboulement causé par les pluies diluviennes.

Devant ce drame, le ministre d'État a salué la mémoire de ses concitoyens qui ont péri dans ce glissement de terrain. Il a déclaré que les autorités ivoiriennes expriment leur soutien à Anyama et aux citoyens qui ont perdu la vie dans cet éboulement.

« L'État manifeste sa solidarité à la communes et aux familles endeuillées. Nous voulons leur dire que l'État sera à leurs côtés. Cette année, nous avons plus de pluie. Donc on a plus de risques. Nous allons continuer la sensibilisation », a-t-il fait savoir, la voix teintée de tristesse.

Hamed Bakayoko a fait cette déclaration au sortir d'une réunion, à la sous-préfecture d'Anyama, avec le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé, le préfet d'Abidjan, Vincent Toh-Bi, et le maire de la commune, Amidou Sylla. Ces derniers qui s'étaient rendus un peu plus tôt, dans la matinée, sur le lieu de la tragédie, ont fait le point de la situation et le bilan de ce sinistre.