Cote d'Ivoire: Moussa Dosso lance la campagne obligatoire de vaccination contre les maladies animales

Le ministre de Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso, a procédé le mercredi 17 juin 2020, à Abidjan-Cocody, au lancement officiel de la campagne obligatoire de vaccination contre les maladies animales au titre de cette année 2020.

Placée sous le slogan « je participe au développement de mon pays en vaccinant mes animaux », cette campagne vise la vaccination de 1200000 bovins contre la pasteurellose, le charbon symptomatique, la péripneumonie contagieuse bovine (Ppcb), de 795 000 petits ruminants contre la peste des petits ruminants (Ppr) et la vaccination de 18 millions de volailles contre la maladie de newcastle.

Pour y parvenir, le ministère des Ressources animales et halieutiques s'est donné les moyens en mettant à la disposition des directions régionales et des vétérinaires privés le matériel nécessaire. Il s'agit de 500 mille doses de vaccin contre la peste des petits ruminants, 61 seringues automatiques, 91 glacières de 8 litres, 36 boîtes d'aiguille 30/15, 36 paquets de seringues de traitement et 36 paquets de gants.

Le ministre Moussa Dosso, a, au nom du gouvernement félicité et remercié les partenaires techniques et financiers dont les actions concourent à la mise en œuvre du plan global de développement des ressources animales et halieutiques en Côte d'Ivoire. Il exprime en particulier sa gratitude à M. Samy Gaiji, représentant de la Fao et son équipe pour leur engament dans la lutte contre les maladies animales.

Avant de rappeler que 75% des bovins et 50% des petits ruminants proviennent des régions du nord du pays. « Les maladies animales dont le prévalence s'est accrue ces années sont responsables de plus de 20% des pertes de production nationale », a déploré Moussa Dosso.

Qui reconnaît qu'il est du devoir du gouvernement de venir en aide aux éleveurs afin de garantir non seulement une bonne santé animale mais aussi d'assurer à terme, la couverture des besoins nationaux en protéine d'origine animale.

C'est pour cela qu'il remercie le Président de la République, Alassane Ouattara et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour leur engagement indéfectible à soutenir le développement de l'élevage en Côte d'Ivoire.

Par ailleurs, il invite les éleveurs et propriétaires d'animaux à s'impliquer effectivement dans cette campagne. « Présentez aux agents vaccinateurs, vos animaux et surtout tout votre troupeau.

Il y va de leur santé, de celle des populations humaines mais en plus, de l'amélioration de vos revenus », a conseillé le ministre. Aux vétérinaires privés et ses collaborateurs, il demande à chacun d'accomplir sa tâche avec professionnalisme afin d'améliorer la santé animale.

Le ministre des Ressources animales et halieutiques a, une fois de plus appelé au strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement visant à freiner la propagation de la pandémie à coronavirus (Covid-19) au cours de cette campagne. Parce que dit-il, la maladie peut être transmise de l'homme à l'animal et vice versa. Il a en outre souhaité que cette campagne se poursuive jusqu'au mois de décembre.

A cet effet, Moussa Dosso a demandé à son homologue de l'Economie et des finances de mettre à disposition un fonds devant servir à l'achat des vaccins.

Le Représentant de la Fao, Samy Gaiji, a pour sa part souligné que sa présence effective à cette campagne s'inscrit dans la droite ligne du partenariat qui existe entre sa structure et la Côte d'Ivoire depuis plusieurs années.

« C'est donc la continuité. Nous serons toujours au Côté de la Côte d'Ivoire pour l'accompagner dans ce genre de vaccination. Surtout pour la campagne contre la maladie des animaux qui est aussi vitale pour l'homme », a déclaré Samy Gaiji.

Outre la Fao, les partenaires du ministère des Ressources animales et halieutiques sont l'Usaid, l'Ua-bira, la Bad, le Pnud et la Fida.