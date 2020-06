Afrique Centrale: CEMAC-CEEAC-CEA - Session d'harmonisation et de consolidation des Plans Directeurs d'Industrialisation et de Diversification Économique

C'est dans l'objectif de trouver les voies et moyens pour l'aboutissement favorable des Plans Directeurs d'Industrialisation et de Diversification Économique (PDIDE) que s'est ouvert par visioconférence, ce mercredi 17 juin 2020, la session d'harmonisation et de consolidation des Plans Directeurs d'Industrialisation et de Diversification Économique (PDIDE) d'Afrique centrale.

Le Pr Daniel Ona Ondo, Président de la Commission de la CEMAC, était présent aux côtés de ses pairs de la CEEAC et de la CEA, lors de cette assemblée extraordinaire aux fins d'évaluer les processus et documents stratégiques d'industrialisation.

En effet, le Président de la Commission de la CEMAC a relevé d'entrée que << les perspectives assombries par la crise sanitaire du Covid-19, imposent de prendre des actions pour tenter de juguler cette crise et relancer de manière durable les économies de la sous région >>.

Avec pour objectif principal de garantir un aboutissement favorable du PDIDE, cette volonté d'action a motivé la revue de la 4ème stratégie d'industrialisation.

Pendant la session des travaux, un cadre conjoint de dialogue entre la CEMAC et la CEEAC a été mis en place, soutenu par le partenaire technique et financier qu'est la CEA. Cette décision a été fortement recommandée par les participants lors de cette assemblée extraordinaire.

Il s'agit donc, avec cette approche novatrice, d'éviter les résultats nuancés des précédents PDIDE entre les années 1964 et 1990. C'est alors que la mise en place d'un Plan Directeur d'Industrialisation et de Diversification Économique << régional >>, combinée du plan directeur d'industrialisation et de diversification de la CEMAC et du plan d'industrialisation régional de la CEEAC, est porteur d'un réel espoir car l'impact attendu sur les activités d'industrialisation à l'échelle de la sous-région est plus que significatif.

Notons toutefois que les travaux de cette rencontre extraordinaire d'harmonisation CEMAC - CEEAC - CEA ont pris fin ce jeudi 18 juin et devraient aboutir sur les voies et moyens de rendre nos économies moins vulnérables aux chocs immigrés par l'élaboration et la réalisation du PDIDE.