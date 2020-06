Sénégal: Reprise des enseignements le 25 juin 2020 - Mamadou Talla détaille le nouveau calendrier scolaire

25 juin 2020 ! À défaut d'un nouveau scénario de report à l'image de celui du 02 juin dernier, c'est la nouvelle date officielle communiquée par le ministre de l'éducation nationale, Mamadou Talla pour la reprise des enseignements.

Ce nouveau rendez-vous pour enseignants et apprenants devrait siffler la fin d'une vacance forcée occasionnée par la pandémie du nouveau coronavirus. Ainsi après plus de 03 mois de fermeture des écoles, le ministre de l'éducation nationale a indiqué que «les examens sont prévus à partir de 20 août 2020» et pour les classes intermédiaires, «les propositions de passage seront faites avant le 31 juillet 2020».

Non sans ajouter que «la nouvelle année scolaire 2020-2021 débutera alors dans la première semaine du mois de novembre 2020». Par ailleurs, le risque de contamination demeure élevé avec près d'une centaine de cas au quotidien.

Mais pour Mamadou Talla, «notre pays se doit d'adapter sa politique éducative à tous les contextes particulièrement au contexte actuel» et ceci «par le respect strict du protocole sanitaire validé par le Cnge, en vue de garantir la sécurité sanitaire des apprenants et enseignants».

Après le rétropédalage nuitamment du mardi 02 juin dans le cadre de la réouverture des écoles, le patron du ministère de l'éducation nationale, Mamadou Talla, lors d'un point de presse conjoint avec le directeur du cabinet du ministre de la santé et de l'action sociale, a dévoilé la nouvelle date pour la reprise des enseignements.

«Le conseil des ministres en date du 17 juin 2020, a adopté la décision de reprise des cours. Le jeudi 25 juin 2020 pour les classes d'examens de l'enseignement général et de la formation professionnelle et technique», a-t-il indiqué.

Et de préciser que «cette décision fait suite au report de la date du 02 juin 2020 par le président de la République, dans le seul but de protéger les élèves, les enseignants et toute la population de tout risque de contamination à la Covid 19.»

Ainsi pour la tenue des examens, Mamadou Talla a renseigné que «les examens du Certificat de formation élémentaire (Cfe) et d'entré en 6e se dérouleront à partir du 20 août 2020. Le Brevet de formation élémentaire et moyen (Bfem) à partir du 14 septembre 2020, les sessions de remplacements sont prévus à partir du 15 octobre.»

Et de poursuivre : «pour le baccalauréat, l'anticipé de philosophie se déroulera le 12 août 2020, le baccalauréat technique à partir de 31 août 2020 et le Bac général à partir du 02 septembre 2020, session de remplacement à partir du 12 octobre 2020. Pour l'ensemble des examens professionnels, à partir du 03 août jusqu'au 30 septembre 2020.»

Ainsi, «le calendrier scolaire sera donc réaménagé par décret pour intégrer la période d'examen prévue durant tout le mois de septembre. » a-t-il précisé.

Par ailleurs pour les classes intermédiaires, «les modalités de passages des élèves en classes intermédiaires vers une classe supérieure seront définies par le sous-comité pédagogique. Les propositions de passage seront faites avant le 31 juillet 2020», a fait savoir le ministre de l'éducation nationale.

Se projetant sur la prochaine rentrée scolaire, Mamadou Talla a indiqué que «la nouvelle année scolaire 2020-2021 débutera alors dans la première semaine du mois de novembre 2020 par des séances de consolidations» et pour sa concrétisation, «le ministère de l'éducation en relation avec celui chargé de la formation professionnelle compte plus que jamais sur la synergie d'action qui a prévalu depuis le mois de mars entre tous les acteurs».

En outre, revenant sur l'actuelle conjoncture épidémiologique, le ministre de l'éducation nationale a relevé que «malgré les efforts considérables fournis par notre pays pour endiguer cette pandémie à l'instar de presque tous les pays du monde, la situation perdure», raison pour laquelle «pour garantir le déroulement des cours et des apprentissages dans des conditions optimales, il nous faut relever et ensemble de nouveaux défis, dont la prise en charge sanitaire et l'appui psycho social nécessaire des enseignants et élèves en cas de contamination.

La prise en compte des risques d'inondation en cette période hivernale corréler avec l'existence d'abris provisoires dans certaines localités.»

Ajoutant que «pour tous ces points évoqués ci-dessus, des propositions sont faites dans la note d'orientation additive finalisée qui sera mise à disposition des autorités administratives et académiques dès aujourd'hui.»