Congo-Kinshasa: Olenghankoy - Le Rassemblement fustige la "tentative de déstabilisation"

C'est une sortie médiatique calibrée, œuvre d'un haut cadre du "Rassemblement", plateforme politique du changement qui assure la présidence du Conseil National de Suivi de l'Accord et du Processus Electoral.

Tenez ! Me Jean Boba, parlant au nom du "Rassop", a fustigé ce jeudi 18 juin 2020, la "tentative de déstabilisation" dont fait l'objet Joseph Olenghankoy Mukundji, par Dr Bernard Beya, qui se réclame être membre du CNSA.

Ce dernier a déposé deux plaintes contre l'Autorité morale des «FONUS» sur sa gestion à la tête du CNSA et la seconde sur sa responsabilité en tant que Président de la plateforme politique du "Rassemblement".

«Il y a des personnes, mal intentionnées, qui sont en train de vilipender le nom du Président du CNSA, qui sont en train de raconter des bobards, qui font des coups bas afin de pouvoir déstabiliser Monsieur Joseph Olenghankoy», vocifère Me Jean Boba, cadre du Rassemblement, qui défend le nom de celui qui chapeaute le CNSA depuis 2017. A l'en croire, Dr Bernard Beya sape l'Autorité du Président Olenghankoy.

«Il est mécontent parce qu'il a perdu son siège au CNSA. L'article 10 de la loi électorale, au point 9, interdisait aux membres du CNSA d'être candidat aux différentes élections.

Le camarade Dr Berbard Beya s'est présenté comme candidat député national et provincial, sachant que cela était formellement interdit par la loi et après son échec aux élections, il viendra demander au Président pour pouvoir siéger encore au CNSA. Olenghankoy étant un homme légaliste, qui est dans la vision du Chef de l'Etat, celle d'un Etat de droit, ne pouvait pas accepter que ce Monsieur (Dr Bernard Beya ndlr) puisse retrouver encore son siège au CNSA, ce sera violé la loi, voilà d'où vient le problème », martèle Me Jean Boba.

D'après cet Avocat, le Rassemblement a déjà envoyé une correspondance au Président du CNSA pour le remplacement de Dr Bernard Beya.

« Le Rassemblement des forces politiques acquises au changement, au mois de juillet 2019, avait déjà écrit au Président du Rassemblement, pour pourvoir à son remplacement au CNSA, il ne pouvait pas reprendre son siège car il l'avait déjà perdu par sa propre turpitude et nous savons qu'à ce jour, le monsieur n'a plus qualité, le Rassop qui est détenteur de ce siège avait présenté quelqu'un d'autre», a par ailleurs élucidé Me Boba.

Et ce, avant de renchérir : "Tant que les élections locales ne seront pas organisées, la mission du CNSA continue, parce que la loi est claire, ceux qui veulent obtenir la dissolution du CNSA je les renvoie à la loi organique qui dit que le CNSA prendra fin de plein droit après l'organisation des élections locales".

Contexte

Bernard Beya, considéré comme un ancien membre du CNSA après son échec à la députation au mois de décembre 2018, il a tenté de revenir au CNSA pour récupérer son siège. Malheureusement pour lui, il a eu un refus catégorique du Président du CNSA, Joseph Olenghankoy.

En furie, il a choisi d'attaquer Olenghankoy en justice pour détournement et paralysie délibérée dans la seule intention d'enrichissement personnel. Les pros Olenghankoy n'ont pas attendu pour réagir coup sur coup. Olenghankoy est attaqué en justice par Raphaël Muembo pour faux en écriture et usage de faux.

Dans l'entretemps, le Député national Delly Sesanga réclame la dissolution du CNSA considérée comme une institution budgétivore.