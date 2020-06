Congo-Kinshasa: Lutte contre la Drépanocytose - Un plaidoyer de Denise Nyakeru Tshisekedi chez Ilunga Ilunkamba

Ce jeudi 18 juin 2020, la Première Dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, a fait le déplacement de la Primature où elle a été reçue, en séance de travail, par le Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba.

L'épouse du chef de l'Etat a porté auprès du Chef du Gouvernement, un plaidoyer sur sa vision de lutte contre la Drépanocytose, mieux connu sous le vocable « anémie SS ».

Un véritable fléau, en effet, qu'il convient de combattre avec fermeté. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga, pour sa part, s'est montré réceptif à ce plaidoyer et a décidé de la mise en place d'une commission chargée d'approfondir les axes d'appui à ce projet, avant de le soumettre au Conseil des Ministres.

En réaction, la Première Dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, s'est dit contente de cette séance de travail avec le Premier Ministre dont elle a apprécié le sens d'écoute.

"Nous sommes venus, avec mon équipe, pour déposer un plaidoyer concernant la maladie de la drépanocytose et nous avons également demandé l'implication personnelle du Premier ministre pour nous soutenir dans la lutte contre cette maladie. Il a promis de nous accompagner et de soutenir notre lutte", a laissé entendre la distinguée Première Dame.

Ce projet présenté par Denise Nyakeru Tshisekedi porte sur l'accompagnement du Gouvernement dans la lutte contre cette maladie par la sensibilisation à la drépanocytose auprès de la jeunesse par son intégration dans le programme éducatif, l'appui à la construction et le cas échéant à la réhabilitation des centres de dépistage et de traitement, l'approvisionnement en médicaments, et enfin l'organisation des Etats généraux pour cerner les contours de lutte contre cette maladie.

Sa démarche, rappelons-le, s'inscrit dans le cadre de sa Fondation «DENISE NYAKERU TSHISEKEDI». Une association sans but Lucratif créée par elle, pour matérialiser sa vision et soutenir son action dans le domaine de la santé, l'éducation, l'autonomisation de la femme et la lutte contre les violences faites aux femmes en RDC.

Il sied de noter, cependant, que cette rencontre entre le Premier ministre Ilunga Ilunkamba et la Première Dame est une première, et les deux personnalités s'en sont réjouies. "C'est la première fois que je le rencontre dans le cadre du travail. Je l'ai déjà aperçu des fois à la Cité de l'OUA, sans plus. Je trouve que c'est quelqu'un de très ouvert, il m'a rassuré", a déclaré Denise Nyakeru Tshisekedi.

Pour la circonstance, le Chef de l'Exécutif central était entouré de quelques membres de son Gouvernement. Il s'agit de la Ministre du Genre, Famille et Enfants, celui de la Recherche Scientifique et Innovation, du Ministre Près le Président de la République, de la Ministre Près le Premier Ministre, ainsi que du Vice-Ministre de la Santé.