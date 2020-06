Cameroun: Télévision - saga autour du « Cacao »

Réalisée par le Franco-Ivoirien, Alex Ogou, la série braque les projecteurs sur ce secteur porteur de l'économie africaine.

Qu'il soit blanc ou noir, croquant ou fondant, le chocolat est un délice auquel on résiste difficilement. Mais combien de personnes s'interrogent sur son processus de production ou sur sa provenance ?

C'est dans cet univers riche en calories, pardon, en rebondissements, que le réalisateur franco-ivoirien, Alex Ogou, fait voyager les téléspectateurs à travers la série évènement de douze épisodes de 50 minutes intitulée « Cacao ». Les deux premiers épisodes ont été diffusés le 15 juin dernier sur Canal+, au grand bonheur des téléspectateurs.

Loin de ce qu'on pourrait croire, « Cacao » n'est pas seulement réservée aux adeptes de chocolat. Ceux qui surveillent leur ligne savourent également cette série dont le tournage a mobilisé plus de 1000 personnes dont 76 comédiens, 439 silhouettes, 400 figurants et 50 techniciens.

Le scénario est signé de Sonia Zain, Fidèle Kofi, Anne Bakoro et Raymond N'Goh, d'après une idée originale de Yolande Bogui. La saga, sur fond de thriller, pose le profil de deux grandes familles rivales, les Desva et les Ahitey. Elles se livrent une bataille sans merci pour le contrôle de la production et de la commercialisation du cacao dans la région de Caodji.

Deux clans-ennemis que tout opposait jusqu'à l'arrivée d'Anthony Desva. Brillant financier résidant au Canada, contraint de rentrer au pays après la tentative d'assassinat contre ses parents. Il se voit confier les rênes de l'entreprise familiale, malgré lui. Sa rencontre avec Manuela Ahitey fille unique de l'ennemi juré de sa famille va redistribuer les cartes.

Si le scénario ne vous accroche pas pour le moment, la fiche technique de la série vous séduira probablement. « Cacao » est réalisée par Alex Ogou. Célèbre réalisateur de la série à succès « Les Invisibles ». Ses talents d'acteur, scénariste et directeur de production ont été mis à contribution pour relever le côté technique de la production.

Autre ingrédient de « Cacao », son casting, considéré comme « une grande réunion de famille récomposée » par le réalisateur. Il est constitué de plus 70 comédiens charismatiques et ambivalents.

On y retrouve de grandes figures du cinéma africain à l'instar de Fargass Assandé, Naky Sy Savané et Serge Abessolo, ainsi que les acteurs de la nouvelle génération comme Olivier Kissita, Mahoula Kane, Fate Touré, Evelyne Ily et Karim Abdul Konaté. « Cacao » est diffusée tous les lundis à partir de 20h30 sur Canal+. Ne vous en privez pas !