Madagascar: Baromètre des entreprises - Des préférences pour l'Agroalimentaire

L'agence de communication Facto Saatchi& Saatchi a sorti la quatrième édition du Baromètre des entreprises. La proximité malgache a retenu les préférences.

Les enquêtes ont été menées par l'agence Facto Saatchi&Saatchi et ATW Consultants aux mois d'octobre et novembre 2019. Deux-cent soixante seize entreprises, tous secteurs confondus ont été en lice et évaluées par huit cent personnes représentatives du grand Tana. Le choix pour telle ou telle entreprise ou institution, a été dicté notamment par le critère de proximité.

« Par rapport à l'édition 2018 et grâce à l'effet l'équipe des Barea et de la visite du Pape, le critère de la proximité malgache est passé du dernier au deuxième critère le plus important pour les Malgaches » a expliqué d'emblée François Mandroux, directeur général de l'agence de communication Facto Saatchi&Saatchi. Il a révélé que l'image de l'entreprise repose sur quatre grands critères classifiés par ordre d'importance par les interrogés. « La performance pour dire que l'entreprise est reconnue comme innovante, compétente et florissante. La proximité malgache, c'est-à-dire, une entreprise soucieuse de la population malgache ou contribuant au développement du pays et faisant la fierté du Vita Malagasy. Vient ensuite le troisième critère qui est la confiance dans laquelle l'entreprise se montre engagée et fiable et enfin la réputation en tant que leader et affichant une certaine intégrité » ajoute-t-il.

Corporate

La société Socobis vient ainsi en première entreprise préférée, suivie de près par Socolait. La troisième position est à l'honneur de la société Star et la quatrième la grande distribution Shoprite. Dans le top 10 de l'édition 2019, reviennent en force les secteurs de l'Agroalimentaire et la distribution. Jovena se situe au 5e rang. Gastropizza et la Chocolaterie Robert, tous deux sont classés 7eme ex aequo. Le fabricant de Chaussures Aigle d'Or est en ex-aecquo avec Homeopharma en 9e place.

Les institutions Cnaps et Alliance Française sont respectivement en 6ème et 8ème place. Par rapport à 2018, Plaza Cinema a gagné 29 points et se range à la dixième position. « Les secteurs mieux notés sont la catégorie Médical et Pharmaceutique, l'habillement et l'agroalimentaire. En d'autres termes, les entreprises de ces trois premiers secteurs ont su démontrer une image corporate et une interaction forte envers le public » constate Andrianina Rakotoarimanana, directeur général de ATW consultants.

Le concept de « Made In » influe sur la perception mais les idées reçues su r les banques ou encore les assurances persistent par ailleurs dans la tête des interrogés. Le secteur des Medias se trouve au huitième rang du classement par secteur préféré. Les institutions comme UNICEF ou l'ONU ou Banque centrale font partie du top 30 du classement. « Le Corporate regroupe l'ensemble des actions de communication, qui visent à promouvoir l'image de l'entreprise ou de l'organisation vis-à-vis de ses clients et différents partenaires » a rappelé François Mandroux lors de la présentation d'hier au format Webinar.