Cameroun: Soutien aux entreprises - La nécessaire mise à niveau

En cette période de crise sanitaire, le Bureau propose des pistes de solutions tout en décrivant la situation alarmante, dans son magazine d'informations de juin 2020.

Les conséquences de la crise sanitaire actuelle ont des effets désastreux au plan économique mondial en général et sur les entreprises camerounaises en particulier. Une situation qui s'est aggravée avec les mesures de confinement mises en place pour stopper la propagation du covid-19.

Le social est loin d'être épargné par cette crise. En effet, avec un tissu industriel déjà fragilisé, des millions d'emplois sont également menacés dans le monde.

Le gouvernement camerounais a mis en place un dispositif stratégique pour appuyer les entreprises, le Bureau de mise à nouveau des entreprises camerounaises (BMN) dans le cadre de ses missions tente néanmoins d'accompagner les entreprises dans cette rude épreuve.

La structure a récemment amorcé une enquête auprès des industries manufacturières, en particulier agro-alimentaires. C'est en tout cas ce que révèle le magazine trimestriel d'informations de juin 2020 du Bureau, dans son édition de juin 2020.

Dans son éditorial, Chantal Elombat Mbedey, directeur du BMN tout en suscitant de l'espoir, peint un tableau noir du monde économique actuel. De ce fait, la structure a capté les impacts de la crise liée au covid-19 sur les entreprises camerounaises afin de mieux les soutenir maintenant et après la crise.

Il s'agit, comme l'explique le directeur, de trouver des solutions et les proposer au gouvernement. Il est question de mesurer la capacité de résilience et d'adaptation des entreprises industrielles et agroalimentaires afin de mettre en relief les points faibles et forts du secteur.

Dans l'espace management du magazine, le Bureau met également en exergue sa feuille de route 2020 qui s'articule autour d'une planification opérationnelle.

Un atout stratégique qui permet au Bureau d'atteindre ses objectifs. Concernant ses missions, le magazine parle de la prime sur investissements pour accompagner les entreprises en matière de compétitivité. Il faut dire que cet appui n'est réservé qu'aux entreprises ayant suivi toutes les étapes, notamment un taux élevé d'implémentation de son plan de mise à niveau.

Le trimestriel évoque d'autres soutiens aux entreprises, la restructuration sur le plan de la production et finance. Le renforcement des capacités dans divers domaines en vue d'accroitre la performance et leur compétitivité n'est pas en reste sans oublier la formation des experts pour un accompagnement efficient et efficace des entreprises.