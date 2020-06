Madagascar: Météo - Vigilance forte pluie, forte houle et vent fort

Hier, certaines régions ont fait face à une forte houle et à un vent fort.

Des rafales de vent atteignant 60 à 80 km/h ont perturbé la mer. Et cela va durer jusqu'à la fin de la semaine selon les prévisions météorologiques qui mettent en garde les usagers de la mer des côtes Centre- Est, Nord- Est,Sud-Ouest et entre Mahajanga et Analalava. Les vagues peuvent atteindre une hauteur significative, dépasser quatre mètres vers le début du week-end. La sortie en mer est donc fortement déconseillée durant cette semaine et l'alerte « danger imminent » a été lancé pour toutes ces régions.

Pluie abondante. Pour Diana, Sava, Analanjirofo, Toamasina I et II, Brickaville, Bealanana, Befandriana Nord, et Mandritsara ; le cumul de pluie sera important à partir de ce vendredi 19 juin 2020. Les stagnations d'eau, les crues de rivières et crus éclairs sont à prévoir dans ces villes. Ceci serait dû à l'influence d'une large zone d'instabilité et à une faible circulation dépressionnaire localisée à l'Est des Seychelles. A partir de samedi, les précipitations se généraliseront sur l'ensemble des régions de Madagascar sans représenter un danger pour les terres centrales.

En ce qui concerne la température, le temps restera généralement froid et venteux avec une minimale de 8° C dans la région de Vakinankaratra.