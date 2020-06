Madagascar: RMDM - Pour la démission du pouvoir

Face à la situation qui prévaut dans le pays, le « Rodoben'ny Mpanohitra ho an'ny Demokrasia eto Madagasikara » (RMDM) s'est exprimé de nouveau. Il a parlé en particulier du Covid-19.

C'était, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue hier, au siège du RMDM, sis à Belair. Selon le porte-parole de cette plateforme de l'opposition, le pasteur Edouard Tsarahame, le nombre des cas confirmés porteurs du Coronavirus ne cesse d'augmenter, pourtant le Président de la République a dit que cette maladie est maîtrisée, a-t-il indiqué. Le RMDM se demande, en outre, quel est vraiment le rôle du Président dans la production du CVO et d'où vient son financement ?

Volet social. Toujours d'après l'opposition, la condition des malades du Coronavirus à Toamasina est déplorable. Elle se pose ainsi la question « qu'est-ce qui est prioritaire, les militaires ou les médecins ? Faisant sans doute allusion au cas du Grand Port de l'Est. Et d'enfoncer le clou que l'on ne tient pas compte aussi du volet social. L'opposition tient également à rappeler que selon le secteur privé, des centaines de milliers de gens ont perdu leur emploi. De son côté, le sénateur Jaofetra revendique plus de transparence quant à la restauration du Rova. A cet effet, le RMDM aurait l'intention de déposer une plainte auprès des autorités compétentes.

Critiques. Le plan économique a été aussi abordé et comme il fallait s'y attendre, les critiques ne manquaient pas. Ainsi pour la mise en place du plan d'urgence multisectoriel, lors de la rencontre d'avant-hier entre le secteur privé et le Chef de l'Etat, il n'y avait eu aucune consultation, selon le RMDM, car tout a été déjà préparé d'avance. En guise de conclusion, la plateforme de l'opposition de déclarer qu'elle ne fait plus confiance au pouvoir central et revendique de ce fait sa démission.