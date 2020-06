Madagascar: JIRAMA - Coupure inattendue de l'eau à Ankadifotsy et ses environs

Les coupures d'eau sont très fréquentes ces derniers temps en raison des travaux de réfection du réseau de distribution de la JIRAMA. Hier encore, les habitants d'Ambodivona et d'Ankadifotsy en ont payé les frais avec une coupure d'une durée de plus de 6 heures.

Contrairement à la dernière fois où la JIRAMA a prévenu à l'avance ses clients qu'une coupure d'eau allait survenir dans certains quartiers ; cette fois-ci, la compagnie nationale d'eau et d'électricité ne s'est plus donné cette peine. Vers 09 h du matin, les habitants d'Ankadifotsy, Ambodivona et ses environs ont été surpris par l'arrêt de l'alimentation en eau. Une coupure qui a duré des heures puisque l'eau n'est revenue que vers 15h pour ces quartiers. Enervés, les clients ont tenté de voir sur la page Facebook de la Jirama si cet événement avait été annoncé. Mais il n'y avait aucune mention de coupure d'eau sur cette dernière.

Au contraire, on peut y trouver un communiqué annonçant le rétablissement progressif de l'alimentation en eau avec en guise de conclusion, un remerciement de la clientèle pour sa patience.

« Nul n'est sans savoir que la JIRAMA rencontre des problèmes en ce moment et effectue des réparations. Cependant, le moindre des respects est de prévenir à l'avance les clients car ce genre d'événement entraîne de nombreux troubles dans le quotidien de chacun, surtout en ces temps de crise sanitaire où il faut se laver les mains régulièrement », s'est indigné Riana, père de famille qui s'approvisionne en eau dans le quartier d'Ankadifotsy. Les clients semblent de plus en plus mécontents du service de cet unique fournisseur d'énergie.

Pour l'électricité, une coupure est également prévue à Andranomania, Ankadimbahoaka, Tanjombato, Ankaditoha, Alasora, Ambodivondamba, Ambohitromby, Antanety et Anganomasina ce jour. Ceci est nécessaire en raison des travaux d'entretien qu'il faut effectuer afin d'améliorer l'alimentation en électricité de la capitale.

Toutefois, il faut le dire, des efforts sont déjà fournis par la société nationale pour améliorer son réseau de distribution qui est en piteux état depuis quelques années maintenant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des travaux sont menés un peu partout en ce moment, parce qu'il est temps de moderniser les installations d'antan. En tout cas, c'est ce qu'affirme la compagnie nationale sur sa page Facebook.