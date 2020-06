Madagascar: Culture indienne - Journée Internationale du yoga en direct sur Facebook

L'incorporation par le yoga de la méditation et de la respiration peut aider à améliorer le bien-être mental d'une personne.

L'Ambassade prévoit d'organiser des séances de yoga en direct sur la page Facebook de l'Ambassade «India in Madagascar and Comoros» dirigées par des écoles de yoga locales pendant quatre jours, du 18 au 21 Juin. La session débutera à 8h30 pendant les trois jours et à 9 h 30 le 21 juin.

« C'est une période difficile pour nous tous. Cette année, nous avons décidé de célébrer le Yoga à partir de la maison. L'Ambassade télécharge diverses compétitions liées au yoga sur Facebook, Twitter et Instagram comme le Yoga Quiz, concours de blogging vidéo de yoga, concours de création d'affiches de yoga, pour encourager les gens à s'exprimer », a expliqué l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar Abhay Kumar.

Depuis quelques années, les Malagasy s'intéressent de plus en plus au yoga. Le nombre de personnes qui ont assisté aux célébrations de la journée internationale du yoga organisée par l'Ambassade n'a cessé d'augmenter.

Outre la célébration internationale, l'Ambassade de l'Inde organise gratuitement des cours de yoga d'une heure par semaine, mais il est maintenant suspendu en raison des mesures de distanciation sociale nécessaires pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Bien qu'il existe plus de cent différents types de yoga, la plupart des séances comprennent généralement des exercices de respiration, de méditation et des postures (appelées asanas).

Les techniques de relaxation incorporées au yoga peuvent atténuer les douleurs chroniques, telles que les lombalgies, l'arthrite, les maux de tête et le syndrome du canal carpien. Le yoga peut également abaisser la tension artérielle et réduire l'insomnie.

Les autres avantages physiques du yoga incluent tels que flexibilité accrue, augmentation de la force musculaire et du tonus, amélioration de la respiration, de l'énergie et de la vitalité, un métabolisme équilibré, perte de poids.

Outre ces avantages, il aide également une personne à gérer le stress, qui est connu pour avoir des effets dévastateurs sur le corps et l'esprit. Le stress peut se révéler de plusieurs façons, y compris des douleurs au dos ou au cou, des problèmes de sommeil, des maux de tête, une toxicomanie et une incapacité à se concentrer. Le yoga peut être très efficace pour développer des capacités d'adaptation et atteindre une vision plus positive de la vie.

L'incorporation par le yoga de la méditation et de la respiration peut aider à améliorer le bien-être mental d'une personne. La pratique régulière du yoga crée la clarté mentale et le calme; augmente la conscience corporelle; soulage le stress chronique; détend l'esprit; améliore l'attention; et aiguise la concentration. La conscience corporelle et la conscience de soi sont particulièrement bénéfiques car elles peuvent aider à la détection précoce des problèmes physiques et permettre une action préventive précoce.