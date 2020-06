Madagascar: Rapatriement de ressortissants malagasy - L'appel au secours d'une centaine d'étudiants bloqués en France

Des étudiants malagasy de France (ont essayé) essaient de faire entendre leur voix auprès de l'Ambassade de Madagascar, du Ministère des Affaires Etrangères et même auprès du Président de la République via la page officielle de la Présidence sur leur envie de retourner au pays.

« On est arrivé à un stade où nous ne pourrons plus payer nos loyers. Cela fait des semaines, voire des mois que nous ne mangeons plus à nos faims. Nos parents ne peuvent plus nous envoyer de l'argent étant donné la situation actuelle ». Ce sont là les propos de Kolo (nom d'emprunt), étudiante malagasy qui vit actuellement en France et qui se fait porte-parole de la diaspora estudiantine du pays.

Propos qui résumerait également une situation « déplorable » dans laquelle, les étudiants en question sont confrontés depuis le début de la crise du Covid-19. « Nous sommes vraiment dans un état assez lamentable et nous aimerions que le gouvernement nous entende », renchérit notre source. Outre les difficultés d'ordre financières et économiques, les étudiants malagasy bloqués en France devraient bientôt faire face à des « soucis juridiques liés au visa de séjour ». Kolo d'interpeller « le droit de séjour arrivera à terme ce mois-ci pour beaucoup d'entre nous ». Ce qui constituerait une pression de plus pour des personnes « au bord du gouffre » à cause « des impacts socio-économiques » de la crise.

Moyens. Loin d'attendre que l'on fasse quelque chose pour eux sans donner quelque chose en retour, ces étudiants auraient initié diverses étapes pour marquer leur volonté de rentrer au pays. « Au début, nous avons essayé de lancer une pétition. Puis, avec l'aide de l'association Za koa hanorina, nous avons recueilli le contact de tous les étudiants désirant rentrer à Madagascar. Nous - environ 140 étudiants - avons ensuite envoyé notre doléance auprès de l'Ambassade de Madagascar à Paris », explique notre source. Doléance à laquelle l'Ambassade de Madagascar à Paris aurait répondu « il n'y a aucun moyen de faire avancer les choses tant que l'ordre ne vient pas du gouvernement ».

Plusieurs mails auraient également été envoyés par les étudiants auprès du Ministère des Affaires Étrangères malagasy (MAE) mais aussi auprès du Président de la République via le site web officiel de la Présidence de la République de Madagascar. « Nous sommes toujours dans l'expectative », déplore Kolo. Du côté du MAE, le gouvernement serait actuellement « en train de réfléchir à des solutions permettant le retour au pays des étudiants en question telles que les modalités de rapatriement ». Le MAE d'inviter les « ressortissants malagasy à l'étranger à se fier uniquement aux communications officielles en ce qui est des questions liées à leur rapatriement ».

Le rapatriement des ressortissants malagasy est un projet auquel le ministère des Affaires Etrangères s'est lancé dans le cadre de la crise liée au Covid-19. Le défi est de taille si l'on ne prend en compte que les moyens financiers et logistiques devant être déployés.