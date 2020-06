Congo-Kinshasa: Koffi Olomide affrontera 30.681 spectateurs à U-Arena à Paris

Communément appelée Paris la Défense Arena, U-Arena est le nom de la salle qui accueillera le tout premier spectacle de l'artiste musicien congolais -kinois, Koffi Olomide le 13 février 2021 en France. Un événement de grande envergure au cours duquel le géniteur du style rumba tcha-tcho est vivement engagé pour marquer son retour sur la scène parisienne après 11 ans d'absence.

Déjà, le gestionnaire de la salle vient de rendre publique l'affiche de ce concert -événement sur son site officiel pour confirmer la date réservée à la star congolaise. Le 23 juin 2020, le service de billetterie de la salle procèdera à l'ouverture du guichet pour la vente en ligne et la réservation des billets de cette production scénique à Paris.

Contrairement à ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, U-Arena dispose une capacité de 30.681 places assises.

Donc, il ne faut pas la confondre avec l'ex-Bercy où Fally IPUPA vient de prester récemment devant 20.000 personnes. Et surtout, c'est une salle modulable et polyvalente qui pourra accueillir jusqu'à 40.000 places s'il le faut. Paris la Défense Arena figure sur la liste des dix premières grandes scènes de concert en Europe.

Pour nombreux observateurs, l'exercice ne sera pas facile pour l'auteur de la chanson « Mopao en Or», qui va de nouveau mesurer son aura artistique après son dernier passage à Bercy en 2000.

Rappelons que Koffi Olomide est le premier chanteur africain à remplir le Palais Omnisport Paris Bercy. C'était le 19 février 2000. Depuis, le célèbre chanteur congolais enchaîne les succès. Chacun de ses concerts est un événement en Afrique comme partout ailleurs dans le monde.

Après onze ans d'absence, c'est la mythique salle parisienne, Paris La Défense Arena", qui l'accueillera pour son grand retour en France.

«Hello peuple congolais et africain, amateur de belle rumba et de la bonne musique, on se donne rendez-vous le 13 février 2021 à partir de 21h pour le concert à U-Arena de Koffi Olomidé. C'est pour vous, pour l'Afrique. On va le faire et remplir cette salle », a-t-il déclaré sur sa page Facebook.

Evidemment, cet événement est considéré comme son grand concert intergénérationnel et le concert de sa vie.

Outre sa riche et succulente discographie, Mopao Mokonzi ne manquera pas surtout à offrir aux mélomanes quelques chansons de « La LEGENDE », qui est le titre phare de son nouvel album dont la sortie est annoncée pour septembre 2020.

Il nous revient que les plus grandes stars de la musique africaine et internationale seront également de la partie pour immortaliser ce show unique qui sera sans nul doute le rendez-vous de la nuit africaine. Sans oublier, la soirée connaîtra une mention spéciale avec la présence de sa chanteuse chérie, Cyndi-le-cœur, dit la Reine de stars et l'ensemble du groupe Quartier Latin de Koffi Olomide.

C'est depuis 2009 que le Roi du Tcha-tcho ne s'est plus produit sur scène à Paris suite aux démêlés judiciaires qui l'opposaient à la justice française pour une affaire de viol et séquestration de ses ex-danseuses.

Toutefois, le Tribunal Correctionnel Nanterre s'est prononcé en sa faveur en mars 2019 sur le dossier. D'où, Koffi Olomide a été relaxé, libre d'entrer et de se produire en France.

Cependant, la star de la chanson congolaise va de nouveau signer sa lettre de noblesse dans un contexte dominé par la crise sanitaire dévastatrice causée par la pandémie à Covid-19.

Qu'à cela tienne, le chanteur reste déterminé pour affronter le public en France qui est citée parmi les pays les plus touchés au monde avec un taux de mortalité extrêmement grave.

Qui vivra verra !