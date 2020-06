Angola: Report pour samedi des élections à Petro de Huambo

Huambo (Angola) — Les élections des nouveaux organes directeurs de Petro de Huambo, prévues pour jeudi, ont été reportées à samedi (20), en raison du non-respect de certaines questions administratives requises dans le cadre du processus électif.

Selon un document de l'association parvenu à l'Angop, l'élection, dont la préparation a commencé en janvier de cette année, a été reportée en raison de l'absence de divulgation de la seule liste de candidats, menée par Aníbal Rebelo de Oliveira Salumbo, entre autres.

Aníbal Rebelo de Oliveira Salumbo, ancien footballeur du club fondé le 5 janvier 1980, se présente à sa propre succession, après avoir été élu en 2016.

S'adressant à l'Angop, il a souligné comme motif de sa nouvelle candidature la continuité du projet qui consiste à revitaliser le club, considéré comme le plus grand emblème sportif de la province de Huambo et l'un des plus charismatiques et respectés de la région centre et sud de l'Angola.

En conséquence, il a souligné que s'il était élu, il continuerait d'investir dans la récupération et la réhabilitation des infrastructures du club, ainsi que dans la formation des athlètes, visant à la constitution d'une équipe senior pour participer aux grandes compétitions sportives.

Il a déclaré qu'il avait déjà réussi, au cours des quatre dernières années, entre autres actions, à réhabiliter le siège de Petro do Huambo et à construire un terrain d'entraînement de football dans le quartier de Calomanda, à la périphérie de la ville, un projet qui nécessite encore la pose d'herbe.

Petro Atlético do Huambo a été fondé à la suite de la fusion entre l'Atlético de Nova Lisboa et Desportivo de Sonangol, et avait pour premier président Armando Machado, co-fondateur du club, qui a présidé des années plus tard la Fédération angolaise de football. Après lui, le club était dirigé par Armando Cangombe (Piriquito), déjà décédé, Carlos Alberto Pires (Graça) et José Sobrinho.

De 2012 à 2016, Petro do Huambo a été présidé par João da Reconciliação André, un ancien footballeur du club.