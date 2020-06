Ile Maurice: Quand le masque devient un symbole de protestation

Noir, porté par l'opposition parlementaire, mardi 16 juin et blanc avec une croix noire, exhibé par ceux venus en soutien au chargé de cours de l'Université de Maurice, Rajen Narsinghen, hier, jeudi 18 juin. Le masque ne sert plus uniquement à se protéger ni à protéger les autres contre le Covid-19. Il est devenu un symbole, un moyen de faire passer un message.

Sollicité, le député du Parti travailliste (PTr), Patrick Assirvaden, explique que l'opposition parlementaire a voulu frapper l'opinion publique par rapport à ce qui se passe. Notamment l'affaire St-Louis gate. «l y a eu une concertation entre les trois partis de l'opposition. Nous sommes venus en portant un masque noir, mardi dernier. Parfois, le symbolisme tue plus qu'autre chose. Le noir symbolise le deuil. Et le Parlement est en deuil par rapport à la présence d'Ivan Collendavelloo au sein de l'hémicycle, avec l'approbation du Premier ministre.» Il ajoute que l'opposition parlementaire va se concerter pour d'autres actions symboliques, «jusqu'à ce que le Premier ministre adjoint et ministre de l'Énergie et des services publics soumette sa démission».

Initiative d'un candidat battu

D'autre part, tous ceux venus témoigner leur soutien à Rajen Narsinghen, hier, ont porté un masque blanc, barré d'une croix noire. L'initiative revient à Reza Saumtally, candidat battu de l'Alliance Nationale au n°10 (Montagne-Blanche/Grande-Rivière-Sud-Est), lors des dernières élections. «On cherchait un symbole pour démontrer qu'on a perdu le droit d'expression. Le blanc représente la liberté, alors que la croix noire représente l'interdiction de s'exprimer. En fait, après avoir joué l'hymne national, on comptait s'allonger par terre avec notre masque. Ce qui représente des morts-vivants. Toutefois, la pluie a gâché nos plans», confie-t-il.

Pour Reza Saumtally, non seulement on enlève le droit d'analyse aux professeurs, mais c'est le mauricianisme même qui est en danger. «C'est un retour à l'époque coloniale. On se dirige vers la dictature. Nou pavyon inn bese o pli ba nivo,» estime-t-il.

Un des collaborateurs de Reza Saumtally, ayant souhaité se confier sous l'anonymat, rappelle que la violation de la liberté d'expression est «non seulement celle dudit chargé de cours, mais aussi celle de la presse. L'on se souvient aussi de l'arrestation de Rachna Seenauth pour un post humoristique sur Facebook».