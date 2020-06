Ile Maurice: Bateau échoué à La Réunion - Ils étaient allés pêcher, raconte la conjointe d'un des skippers

«Kinsley et son ami étaient partis chercher 'enn ti kari'. Kinsley était skipper mais il a perdu son travail depuis une semaine.» La concubine de l'un des deux skippers disparus, de Bel-Ombre, raconte qu'elle ne l'a plus vu depuis lundi 15 juin. L'Anti-Drug ans Smuggling Unit (ADSU), est sûre que Louis Arnaud Kinsley Bhawaneedin, 24 ans, et Jason Christopher Louis, 24 ans également, étaient à bord du speed-boat retrouvé échoué à La Réunion, hier jeudi 18 juin, et qu'ils sont à l'île Sœur.

La veille, cette jeune femme et le père de Jason Christopher Louis ont rapporté leur disparition à la police de Bel-Ombre. Les deux étaient partis pêcher en pleine mer au Morne, le lundi après-midi, sur un bateau bleu marine nommé «Prince», d'une société appartenant à un Quatrebornais.

L'embarcation non plus n'a pas été retrouvée. Mais le bateau échoué à Rivière du Mât, à Saint-André, était aussi bleu marine. Et son immatriculation, mauricienne, correspond à celle du bateau emprunté par les disparus. Autour du navire de nombreux paquets de cigarettes étaient éparpillés mais il n'y avait aucune trace des membres de l'équipage.

Trois personnes

Le 17 juin, la concubine de Louis Arnaud Kinsley Bhawaneedin, 24 ans, a rapporté sa disparition, depuis le 15 juin début d'après-midi. En même temps, le père de Jason Christopher Louis, 24 ans également a lui aussi rapporté sa disparition depuis la même date.

Le speed-boat s'est échoué dans la nuit de mercredi. La gendarmerie soupçonne que trois personnes se trouvaient à bord de l'embarcation avant qu'elle ne chavire.

Si les proches du troisième skipper n'ont pas signalé sa disparition à la police, l'ADSU soupçonne qu'il serait lui aussi à l'île de La Réunion. Ces trois skippers habitent tous EDC, Bel-Ombre. Ils sont tous trois connus des services de police, explique une source.

A La Réunion, des plongeurs et l'hélicoptère sont toujours à la recherche de ces trois occupants de cette embarcation. Bien qu'aucune information officielle n'ait encore été échangée entre les autorités réunionnaises et la police mauricienne, l'ADSU a déjà initié une enquête sur le terrain avec les hommes de l'Intelligence Cell.

Des témoins ont affirmé que les paquets de cigarettes connues à Maurice contenaient une «substance blanche» alors que d'autres paquets étaient encore scellés avec le logo de la Mauritius Revenue Authority (MRA).