Algérie: Omari préside une réunion d'évaluation du programme de numérisation du secteur agricole

Alger — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari a présidé jeudi à Alger en présence du ministre de la Micro-entreprise, des Startup et de l'Economie de la connaissance, Yassine Djeridene et du ministre délégué chargé de l'Agriculture saharienne et des Montagnes, Fouad Chehat, une réunion de coordination consacrée à l'examen et l'évaluation du programme de numérisation du secteur agricole, a indiqué un communiqué du ministère.

Tenue au siège du ministère, cette réunion, à laquelle ont participé les cadres des deux secteurs, des experts et des spécialistes, s'inscrit dans le cadre de "la réactivation des décisions du Gouvernement et l'accélération de mise en œuvre des mesures de numérisation du secteur agricole et du développement rural, à travers la mise en place d'un système intégré de gestion de l'administration".

Il a été question également, lors de cette réunion, d'examiner et d'évaluer la feuille de route lancée par les deux secteurs afin de réactiver et de mettre à exécution toutes les mesures nécessaires à la numérisation du secteur et à la relance des modalités de fonctionnement, nécessaires et efficaces, permettant la gestion moderne de l'agriculture, et ce dans le cadre du plan d'action du secteur.

A cette occasion, les ministres ont suivi un exposé d'évaluation de certains projets lancés à l'effet de connaitre toutes les données agricoles et administratives et de suivre le processus de production, outre la modalité d'insertion de ces projets dans la plateforme numérique dans le but d'atteindre des objectifs concrets.