Angola: Un atelier recommande de partager des informations géologiques nationales

Luanda — Les participants à l'atelier sur le partage des informations géologiques ont recommandé de renforcer l'interaction entre les institutions du secteur et les unités d'enseignement supérieur, en vue d'un partage régulier des informations géo-scientifiques produites dans le pays.

Les participants à l'événement, réalisé jeudi, à Luanda, ont également recommandé une standardisation géologique dans le pays, similaire à ce qui a été défini pour la Commission de stratigraphie d'Angola (CESTRANG) et le respect de la norme établie au numéro 2 de l'article 31, sur la propriété des informations géologiques minières, prévu par le Code minier.

L'atelier a également appelé à la création d'une plate-forme Web pour les parties prenantes du secteur afin de partager une base de données qui offre à chacun une vision holistique de la géologie et des concessions, l'établissement d'accords sur les droits de propriété et une compensation pour la fourniture d'informations géologiques, ainsi que la création de partenariats et de conditions technologiques pour la concrétisation de cette initiative.

Présent lors de l'événement, le secrétaire d'État au Pétrole et au gaz, José Alexandre Barroso, a souligné que l'événement se déroule à un moment particulier du monde, secoué par le Covid-19, qui cause des effets néfastes sur l'économie du pays et, en particulier, sur activités minières et pétrolières.

José Barroso, qui parlait au nom du ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo, a dit que ce fait nécessite un ensemble de mesures de la part des acteurs impliqués, afin d'optimiser les activités, visant la rentabilité des entreprises, le maintien des emplois et la satisfaction de l'offre afin de répondre aux besoins de l'industrie et de la société en général.

L'événement, qui a eu lieu à l'Institut polytechnique supérieur des technologies et des sciences (ISPOTEC), a été dirigé par le secrétaire d'État aux Ressources minérales, Jânio Correia Victor, et a discuté de questions liées à la gestion de l'information géologique, son organisation, ses ressources techniques et technologiques et les contraintes inhérentes.

Au cours de l'atelier, qui a réuni 120 participants, des sujets liés à l'Institut géologique du Ministère des ressources minérales, du pétrole et du gaz, de l'Agence nationale du pétrole et du gaz et de la société Sonangol EP ont également été présentés par des représentants des entreprises.

Des représentants de l'Endiama EP, de l'ex-Ferrangol EP, des facultés des sciences et d'ingénierie ont également présenté des sujets sur le partage d'informations dans le domaine géologique.