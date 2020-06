Sénégal: Jeux olympiques de la jeunesse 2022 - La Bnde et le Cnoss se liguent

Le directeur général de la Banque nationale pour le développement économique (Bnde) a reçu cet après-midi une délégation du Comité d'organisation des jeux olympique de la jeunesse (Cojoj) qui doivent se tenir en 2022 au Sénégal. Recevant cette délégation dirigée par le président du Comité national olympique et sportif (Cnoss) Mamadou Diagna Ndiaye lui-même, le patron de la Bnde Thierno Seydou Nourou Sy qui a déjà démarré un projet 9 milliards dans le cadre des Joj, exprime sa volonté et son ouverture à accompagner M. Ndiaye et son équipe.

Très heureux et jovial était le directeur général de la Bnde qui recevait cet après-midi, dans les locaux de sa structure sise à la place Soweto, le président du Comité national olypique et sportif (Cnoss) Mamadou Diagna Ndiaye, dans le cadre d'un partenariat pour les Jeux olympiques de jeunesse. « Nous préparons un partenariat avec le Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) sur tous les aspects, aussi bien sur le plan de mise à niveau des infrastructures, de construction des infrastructures que sur la mise en place de dispositifs financiers pour accompagner les personnes qui vont venir », dit d'emblée M. Thierno Seydou Nourou Sy, tout de blanc vêtu, le sourire affiché.

Les joj sont une activité sociale mais qui a une conséquence économique car c'est plus de 3000 athlètes en plus d'autres personnes qui vont venir au Sénégal pendant 15 jours. En ce sens, il va falloir effectivement, selon M. Sy, leur donner les moyens de pouvoir faire leurs transactions financières. Et pour cela, indique-il dans la foulée, la Bnde a déjà commencé à mobiliser des outils assez flexibles comme la banque mobile qu'ils vont renforcer pour cet événement.

Le Directeur général de la Bnde fait savoir également que sa structure a déjà commencé à accompagner des acteurs économiques qui vont mettre à la disposition du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) des infrastructures de haut niveau à Diamniadio. Dans ce sillage, M. Sy informe qu'il y a déjà un projet sur lequel la Bnde est positionnée pour 9 milliards de francs Cfa et qui a d'ailleurs démarré depuis quelques temps. Ce projet, soutient-il, permettra d'avoir une infrastructure de haute qualité dans le cadre l'organisation par le Sénégal des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) en 2022.

Sur le plan de la communication également la Bnde compte accompagner le Cnoss. « Nous allons participer à cette communication parce que nous allons mettre à la disposition du Cnoss notre écran géant que avons sur la place Soweto », confie le directeur de la Bnde qui a exprimé son ouverture sans faille à accompagner Mamadou Diagna Ndiaye pour une meilleure organisation et bonne tenue des Joj à Dakar.

Il a salué par ailleurs le choix porté par le Cnoss sur la Bnde. En effet, se réjouit M. Sy, « l'invite qu'il (le président du Cnoss) nous a faite d'intégrer le dispositif arrive à son heure parce qu'en qualité de banque nationale, nous avons aussi un rôle de soutenir toutes les activités économique, sociales, culturelles entre autres ».

Pour sa part, le patron du Cnoss salue la compétence du directeur général Thierno Seydou Nourou Sy qu'il a « eu l'opportunité de voir évoluer ». M. Ndiaye s'est dit heureux de rencontrer son « frère et ami », sachant qu'il est dans une dynamique d'innovation qui lui a valu de bons résultats déjà, lui suggère d'investir encore sur d'autres produits innovants. « Il faut toujours trouver des produits innovants », conseille M. Ndiaye.

Au terme des échanges le directeur général de la Bnde a offert un tableau d'art au président du Comité national olympique et sportif sénégalais qui, lui aussi, n'a pas manqué de témoigner à Thierno Seydou Nourou Sy, sa reconnaissance et ses remerciements.