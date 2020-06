Sénégal: A. Diallo photographiait sa victime de sa fenêtre

Poursuivi pour collecte de données à caractère personnel et détention d'images obscènes, A. Diallo a été déféré, hier, devant le procureur du Tribunal d'instance de Rufisque.

Ils sont nombreux, ces Sénégalais qui ignorent le délit que constitue la collecte de données à caractère personnel. Sinon comment comprendre, que le sieur A. Diallo filme une dame (K. Bâ) au cours de son sommeil et utilise ces images pour la faire chanter. Contrairement à beaucoup de personnes, elle ne s'est pas laissé faire. Elle a porté plainte au commissariat de « Jaxaay » pour laver son honneur. Dans sa plainte, la plaignante a expliqué aux enquêteurs que souvent, elle remarquait la présence d'un individu à la fenêtre de sa chambre à coucher. Chaque matin au réveil, a-t-elle soutenu, elle trouvait des briques superposées sous sa fenêtre. Un constat qu'aurait même fait le voisinage qui, selon la plaignante, lui aurait affirmé que ça ne peut être que l'œuvre d'une personne malintentionnée.

Le jour de la Korité, vers 05 heures du matin, la dame Bâ aurait senti à nouveau la présence d'une personne à sa fenêtre. Elle réveilla son mari pour qu'il aille voir de ses propres yeux. Sur place, ce dernier n'a trouvé que des briques superposées. Ainsi, le vendredi 12 juin, vers 07 heures du matin, après avoir allumé sa connexion internet, la partie civile a reçu via WhatsApp, des photos d'elle et des messages vocaux sur un numéro free 76534... , Choquée de constater qu'elle était complètement «nue », elle a pleuré toute la journée. Après réflexion, elle s'en est ouverte à sa belle-sœur qui vit dans la même maison qu'elle. Ensemble, elles ont écouté les messages vocaux. «Je te donne rendez-vous dans une maison en construction qui se trouve derrière l'hôpital. J'espère que tu comprends ce que je veux donc si tu refuses de déférer à cette invitation, je te jure que je vais publier toutes les images et vidéos dans le groupe WhatsApp du quartier où nous habitons tous », a prévenu le maître chanteur, dans les messages envoyés à la dame K. Bâ. Des propos confirmés par le mari de la partie civile, M. Kâ. «J'étais abasourdi lorsque mon épouse m'a montré ces photos où elle était à moitié nue, dormant au côté de notre fils asthmatique. Cette même nuit, cet individu malintentionné et non identifié, a osé envoyer des messages vocaux ordonnant à ma femme de le rejoindre dans un bâtiment en construction non loin de chez nous. Face à cette situation inquiétante qui risque de ternir l'image de notre couple, nous avons décidé de porter plainte contre X », a déclaré l'époux. Menant l'enquête, les éléments de la brigade de recherche du Commissariat de « Jaxaay » se sont déportés sur le lieu du rendez-vous qu'aurait fixé le suspect à la dame K. Bâ. Très futé, le suspect qui connait bien sa victime, change de puce après avoir envoyé les messages.

La chute du maître chanteur

Pour ferrer la dame, il la soumet à un interrogatoire via une autre puce pour avoir plus d'informations. Malheureusement pour lui, les éléments de la Brigade de recherche du Commissariat ont fini par le piéger et l'appréhender grâce au système de géo localisation. Il a été interpellé au lieu du rendez-vous qu'il aurait lui-même fixé à K. Bâ qui était loin de s'imaginer que son maître chanteur pouvait être A. Diallo. Celui-ci fréquente le couple et le domicile familial.

Devant les enquêteurs, le prévenu qui est poursuivi pour collecte de données à caractère personnel et détention d'images obscènes, est passé aux aveux. Connaissant bien la partie civile pour l'avoir fréquenté, A. Diallo avait l'habitude de roder à côté de la fenêtre de sa victime. Le jour des faits, a soutenu le prévenu, il s'est rapproché de la fenêtre de K. Bâ qui dormait profondément au côté de son fils. C'est là que lui aurait venu l'idée de prendre des photos de la plaignante qui était complètement « nue ». « Lorsque j'ai aperçu ses parties intimes, j'ai introduit ma main qui tenait mon téléphone pour prendre des photos. Subitement, son mari s'est réveillé et j'ai pris la fuite. C'est le lendemain, vers minuit, que je lui ai envoyé deux messages vocaux pour l'inviter à une partie de jambes en l'air. Le rendez-vous devait se tenir dans une maison en construction non loin de chez elle », a soutenu le prévenu qui a demandé la clémence des policiers. Après 24 heures de garde à vue, A. Diallo a été transféré devant le procureur du tribunal d'instance de Rufisque.