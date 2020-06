Sénégal: Abus de confiance - Un marabout «envoie» son disciple en prison pour 3 mois

Accusé d'avoir détourné 34.705.620 FCfa au préjudice de son marabout, Cheikh Tidiane Niass, le commerçant Bamba Diallo a été condamné à 6 mois dont 3 mois ferme. Il doit 40 millions de FCfa à sa victime.

Unis par la spiritualité et le commerce, Bamba Diallo et son guide religieux, Cheikh Tidiane Omar Niass, ont fini par solder leurs comptes à la barre des flagrants délits du Tribunal de grande instance de Dakar. Le marabout a traîné son disciple pour abus de confiance portant sur près de 35 millions de FCFA. À en croire Cheikh Tidiane Niass, représentant la partie civile dans cette affaire, tout est parti d'une commande de portes et fenêtres que son père avait faite auprès du commerçant, pour les besoins de l'équipement de son immeuble qui était en construction à Kaolack. Les faits datent de 2017, quand son père, vivant aux États-Unis, avait fait une commande auprès d'un fournisseur chinois. Entre temps, Bamba Diallo est intervenu pour le suggérer d'annuler la commande car il allait le mettre en rapport avec un autre fournisseur. Le marabout a accepté et a versé un premier montant de 28.050 dollars. Cloué au lit par un accident de train dans son pays d'accueil, le marabout a finalement repris les versements, une fois rétabli. Divers montants, soit un total de 57.270 dollars, environ 34.705.620 francs ont été envoyés à B. Diallo. Mais jusqu'à présent, il n'a pas encore convoyé la plus petite porte ou fenêtre. D'où la plainte déposée contre lui.

Face aux juges, le commerçant s'est réfugié derrière la pandémie de la Covid-19 qui a commencé en Chine en décembre. Comme il l'avait soutenu à l'enquête, il a déclaré que l'argent est entre les mains du fabricant de meubles chinois. La pandémie du nouveau coronavirus a entrainé la fermeture provisoire des fabriques en Chine et occasionné un retard dans la livraison puisqu'il y a une suspension de la production et la fermeture des frontières, a-t-il avancé. B. Diallo a soutenu que son partenaire chinois lui a récemment assuré qu'il était disposé à reprendre le travail. Pour attester de sa bonne foi, il a laissé entendre qu'il a dû compléter l'argent pour son guide. Le fils du plaignant a pris son contrepied. Cheikh Tidiane Niass a révélé que le prévenu n'a versé au Chinois que 17.000 dollars. Mieux, il devait livrer la marchandise depuis janvier 2019.

Selon Me Abdoulaye Tall, après avoir découvert cette supercherie, le religieux a même annulé la commande à l'insu du prévenu. Pour le préjudice, il a réclamé 50 millions de FCfa. Alors que le parquet avait requis six mois avec sursis, la défense avait plaidé le renvoi de la poursuite pour défaut de qualité à agir, du fait que la plainte ne comporte pas la signature du plaignant. Après délibéré, le tribunal a déclaré le commerçant coupable et l'a condamné à 6 mois dont 3 mois ferme pour abus de confiance. Le disciple doit rembourser 40 millions de FCfa à son marabout.