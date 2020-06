Tunisie: ST - En prévision de la reprise du championnat - Quatre matches amicaux confirmés

Des 7 matches amicaux prévus dans le programme de la préparation du ST pour la reprise du championnat national, quatre ont été confirmés. Le premier aura lieu mardi 23 de ce mois au stade Hédi Naifer au Bardo à partir de 16 h00 (sans public).

Le deuxième se déroulera lors du stage d'oxygénation à Hammam-Bourguiba le 4 juillet contre le CSHL, la troisième rencontre amicale opposera le 11 juillet l'équipe bardolaise au CSS. Ce match sollicité par l'équipe sfaxienne se déroulera en principe au stade Zouiten ou à El Menzah. Et si le CSS n'arrive pas à utiliser un de ces deux stades, la rencontre se jouera ainsi au stade Hédi Naifer.Enfin, le quatrième match amical du ST aura lieu la veille de la fin du stage effectué à Sousse le 18 juillet prochain à Monastir contre l'équipe locale.Selon le programme de préparation arrêté par l'entraîneur Jalel Kadri, il reste à l'équipe à disputer 3 autres matches amicaux. Et ce, le 29 juin à Hammam-Bourguiba, le 15 juillet pendant le stage de Sousse et le 25 du même mois à Tunis, soit 8 jours avant le premier match officiel que l'équipe disputera en déplacement contre l'ESM le 2 août prochain. Les trois «sparring-partners», lors de ces 3 derniers matches amicaux de l'équipe bardolaise, seront connus au moment opportun.

Hosni rejoint le groupe

Après Daicem Ben Naceur, Issam Ben Khémis et Bilel Ait Malek, revenus de France et ayant repris les entraînements après le confinement, c'était hier au tour de Walid Hosni de rejoindre le groups après avoir terminé le confinement à Hammamet. Reste encore en attente Sofiane Khayat, Haykel Chikhaoui, Rayane Maâtoug et le Libyen Ali Maâtoug qui ne sont pas parvenus à débarquer en Tunisie. «IIs sont attendus après l'ouverture des frontières. Ils rejoindront l'équipe au cours de son stage à Hammam-Bourguiba», a fait savoir Lassaâd M'Ghéribi responsable de l'équipe en précisant que les lieux des deux stages à Hammam -Bourguiba et à Sousse sont déjà réservés.

Jemel et Hammami rétablis

Le gardien de but Ali Jemel et Hamza Hammami se sont rétablis.Ils ont rejoint le groupe après 4 jours de repos. La nouvelle recrue Hassen Messadi, entamera les entraînements avec l'équipe à partir du stage de Hammam-Bourguiba. Dès la reprise des entraînements, les joueurs ont été soumis à un travail physique très poussé bien mené par les deux préparateurs physiques Mejdi Sifi et Aymen Zattal selon un programme arrêté par le coach Jalel Kadri. Les joueurs ont été invités à s'entraîner 2 fois par jour pendant 3 journées de suite.