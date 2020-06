Cote d'Ivoire: Mabri Toikeusse depuis Danané - « Gbon est l'allié des Yacouba »

En tournée de sensibilisation dans la ville de Danané le jeudi 18 juin 2020, le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (Udpci), Abdallah Albert Mabri Toikeusse, a échangé avec les chefs traditionnels du département, les jeunes, les femmes, des guides religieux, des leaders politiques et les chefs des communautés à son domicile.

Il a également saisi l'occasion pour aborder avec les militants de base de son parti, les questions d'actualité, celles qui fâchent ou à l'origine de la divergence de vue entre ses alliés du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) et lui.

Mabri entre fermeté et ouverture

Tout en réaffirmant avec fermeté son attachement à demeurer le président de l'Udpci et à ne pas accepter la dissolution de son parti, Mabri Toikeusse n'a, toutefois, pas parlé d'un quelconque divorce avec les Houphouetistes du Rhdp dont il est le deuxième vice-président. Mabri Toikeusse a expliqué que le congrès constitutif du Rhdp n'avait pas inscrit la dissolution des partis politiques à son ordre du jour.

Poursuivant, il dira qu'il a été élu en tant que président de l'Udpci pour assurer la survie du parti et défendre ses valeurs et n'acceptera pas de trahir cet engagement. S'il peut apparaître, en effet, intransigeant quant à la disparition de l'Udpci, Mabri Toikeusse l'est moins en revanche sur l'éventualité de sa candidature à l'élection présidentielle et d'une réconciliation avec ses camarades du Rhdp.

Mieux, il semble avoir identifié l'alliance à plaisanterie existant entre les Yacouba et les Sénoufo comme la voie ou l'une des pistes du rapprochement entre le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et lui. « Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été désigné pour être le candidat du Rhdp à la prochaine élection présidentielle. Gon est Sénoufo donc l'allié des Yacouba. Gon est notre allié... », a-t-il indiqué.

Sur la question de sa propre candidature à l'élection présidentielle et de l'engagement des militants de base de l'Udpci à soutenir cette dernière le cas échéant, Mabri Toikeusse a dit prendre acte de cette volonté tout en exigeant davantage d'assurance et d'engagements de la part des militants.

« C'est plutôt à vous la base de désigner le candidat du parti. Êtes-vous prêts pour cette aventure ? Êtes-vous prêts pour ce combat ? Les gens viendront vous proposer de l'argent. Il ne suffit pas de dire qu'on veut que tu sois candidat pour abandonner demain. Je prends acte de votre vœu. Des missions viendront sur le terrain pour échanger avec vous », a dit M. Mabri.

Le président de l'Udpci n'a pas manqué d'inviter les populations à s'enrôler massivement et adhérer aux différentes opérations en cours. Il a aussi appelé à la paix, à la fraternité et à la cohésion dans l'ouest, et à Danané.