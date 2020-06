Cote d'Ivoire: Depuis Assuéfry, Adjoumani affirme - «On ne choisit pas un candidat avec des gourdins ni des armes...»

En tournée de sensibilisation des populations de la région du Gontougo depuis le mercredi 17 juin, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, par ailleurs coordonnateur régional du Rhdp du Gontougo, était le vendredi 19 juin, à Ngondia et Diamba, dans le département de Tanda puis à Transua et à Assuéfry.

« On ne choisi pas un candidat avec des gourdins ni des armes. On choisit un candidat avec sa carte d'électeur et son bulletin de vote », a lancé ce vendredi, le coordonnateur régional du Rhdp à Assuéfry en fin de journée. Le même message livré partout où il est passé, notamment à Ouatté et Tankessé, dans le département de Koun-Fao jeudi.

Partout, le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani a mis les bouchées doubles pour mobiliser les populations, plus particulièrement les militants du Rhdp autour de la candidature du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à l'élection présidentielle d'octobre 2020.

Ainsi, ce sont plus de 5000 timbres qu'il a offerts à tous pour se faire établir les documents administratifs en vue de leur inscription sur la liste électorale. En outre, il a invité les uns et les autres à s'engager dans les rangs du Rhdp, un parti qui, selon lui, a fait du développement son cheval de bataille avec le Président Alassane Ouattara.

« Le Chef de l'Etat a initié de nombreux projets en faveur des populations ivoiriennes. Pour l'élection présidentielle, il a décidé de passer la main à une nouvelle génération. C'est pourquoi le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a beaucoup appris auprès de lui, a été choisi pour défendre les couleurs du Rhdp », a-t-il expliqué en exhortant les populations à s'inscrire massivement sur la liste électorale pour assurer une victoire certaine dès le premier tour.

C'est ce samedi 20 juin, que le coordonnateur régional du Rhdp du Gontougo achève sa tournée à Tanda.