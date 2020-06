Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 - Les partenaires au développement se mobilisent autour de la Cei

L'Etat de Côte d'Ivoire, en début d'année, a sollicité auprès des Nations unies et ses partenaires techniques et financiers une assistance électorale en vue de l'organisation des élections dans le pays. Suite à cet appel, des pays comme l'Allemagne et le Japon ont réagi.

Ainsi le vendredi 19 juin, les autorités allemandes, à travers leur ambassadeur, Michael Grau, ont apporté une contribution de 500 mille euros, soit 328 millions de Fcfa, pour soutenir le processus électoral en terre ivoirienne. Cet appui s'est traduit par la signature de l'accord de contribution entre le diplomate allemand en fin de mission en Côte d'Ivoire et Carol-Flore Smerecziak, la Représentante-résidente du Programme des nations unies pour le développement (Pnud) chargé de gérer ce fonds mis à la disposition de la Cei.

Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, le président de l'institution en charge d'organiser les élections, était présent à cette cérémonie de signature qui a eu lieu à la résidence de l'ambassadeur de l'Allemagne à Cocody.

Michaël Grau, le diplomate allemand, a fait savoir que son pays fait ce don à la Cei en vue de l'accompagner dans l'organisation d'élections crédibles, transparentes et inclusives. « Nous avons pu mobiliser ce fonds pour payer une part par le fonds qui a été établi par le Pnud. Je suis très heureux de signer aujourd'hui ce contrat (...) Par cette action, nous voulons le renforcement des institutions et la réussite du processus électoral », a-t-il expliqué par la suite.

Carol-Flore Smereczniak a, elle, soutenu que cette contribution de 328 millions de Fcfa s'inscrit dans la mise en œuvre du projet d'appui au cycle électoral qui a pour objet principal d'accompagner la Cei à organiser des élections crédibles et apaisées. « Cet appui vise spécifiquement à appuyer les acteurs nationaux à renforcer leurs capacités d'organisation et de gestion électorale répondant aux normes internationales », a-t-elle ajouté. Avant de remercier l'Allemagne pour ce geste en sa qualité de deuxième bailleur de fonds pour le Pnud au niveau mondial et en Côte d' Ivoire.

Carol-Flore Smereczniak a précisé que c'est son institution qui accompagne, dans tous les pays, l'assistance électorale que les Nations unies apportent aux Etats qui les sollicitent. « Dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons ce qu'on appelle un panier commun. A travers cela, on se met d'accord avec la Cei et aussi avec des bailleurs pour voir quels sont les activités, les axes que nous allons appuyer », a-t-elle spécifié.

Le président de la Cei, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, s'est félicité de cet appui apporté à son institution. Il a précisé que pour une gestion optimale et transparente, c'est le Pnud qui gère le fonds en relation avec l'instrument électoral ivoirien. « Cet après-midi, je suis un homme heureux parce que ce fonds va permettre à la commission, en plus de ce que l'Etat donne, pour réaliser une électorale transparente », s'est-il réjoui. Puis d'inviter les populations, notamment les nouveaux majeurs à se mobiliser en vue de s'inscrire sur la liste électorale.

Le Japon, dans le cadre de l'assistance au processus électoral en Côte d'Ivoire, a aussi appuyé financièrement la Cei. Le gouvernement japonais, par le biais de son ambassadeur a, en effet, décaissé, le 15 juin, lors d'une cérémonie au siège du Pnud au Plateau, la somme de 1 milliard 136 millions de Fcfa pour l'organisation d'élections transparentes et équitables le 31 octobre, ainsi que les législatives prévues à la fin de cette année.

Le diplomate nippon, Kuramitsu Hideaki, avait soutenu, à cette occasion, que ce geste de son pays vise à accompagner l'Etat ivoirien dans sa quête de bâtir un pays solide et stable. « La stabilité de la Côte d'Ivoire, pays pivot de l'Afrique de l'Ouest, est indispensable à la croissance et à la stabilité dans la sous-région. Et pour assurer son développement et sa sécurité, l'élection présidentielle en octobre doit être réalisée dans des conditions paisibles et crédibles. Dans cette optique, le Japon s'est décidé à mettre en œuvre ce projet pour assurer la Côte d'Ivoire de l'exécution de deux élections importantes, en collaboration avec le Pnud », avait-il fait savoir. Non sans féliciter la Cei qui a la lourde tâche d'organiser ces élections.