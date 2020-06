Cote d'Ivoire: Lutte contre le COVID-19 - L'Unicef fait don d'équipements de protection et de prise en charge de plus de 194 millions FCfa

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) en Côte d'Ivoire a offert, hier, un important lot d'équipements de protection et du matériel de prise en charge des malades de la Covid-19 au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (Mshp). Le don, composé de 120 360 masques FF2/N95, 10 oxygénateurs et des kits de lavage des mains, d'un montant global de 194 240 000 FCfa, a été réceptionné, à son cabinet au Plateau, par le ministre Eugène Aka Aouélé.

Le représentant de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Marc Vincent, a, au nom des agences du système des Nations unies, félicité le gouvernement ivoirien pour les actions d'envergure menées afin de freiner la propagation du coronavirus dans le pays.

« Cette infection à Covid-19 est hautement contagieuse. Elle impacte négativement la disponibilité et l'offre des services de santé. C'est pour cela que nous apportons cet appui pour soutenir les actions du gouvernement en matière de santé, à l'effet d'assurer la continuité des services de soins de santé primaires dans les zones d'appui de l'Unicef, en collaboration avec l'Agence française de développement, dans le cadre du Contrat de désendettement et de développement (C2d/Afd) », a dit le représentant onusien.

Eugène Aka Aouélé a témoigné sa reconnaissance à l'Unicef qui, après une action similaire, le 8 mai dernier, à Yopougon, marque encore, à travers ce don de plus de 190 millions de FCfa, sa présence aux côtés du gouvernement ivoirien dans sa lutte contre le coronavirus. « Vous venez renforcer le combat et la résilience du système sanitaire ivoirien face à la Covid-19 », a fait savoir le ministre. Il a promis d'assurer une répartition efficiente du matériel reçu et d'en faire bon usage.