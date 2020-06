Cote d'Ivoire: Révision de la liste électorale - Hamed Bakayoko appelle les populations à éviter les bousculades des derniers jours de l'opération

Hamed Bakayoko, a appelé, le jeudi 18 juin, les populations d'Abobo à ne pas être des retardataires dans le processus d'enrôlement. Il a fait savoir que c'est à travers l'enrôlement qu'elles ont la capacité d'influencer la vie politique. « Il faut que tout le monde vienne se faire enrôler. C'est très important. Car si vous n'êtes sur la liste électorale, vous n'avez pas le pouvoir ni le droit de faire basculer les choses dans le sens que vous souhaitez. Votre part de gouvernance consiste à être sur la liste électorale, à être électeur », a-t-il conseillé.

« Il ne faut pas attendre les derniers jours pour se bousculer et espérer que l'État reporte les délais. Il faut s'enrôler le plus tôt possible. J'invite les uns et les autres à le faire maintenant. Car généralement, les derniers jours, on assiste à un engorgement des centres. Cette année, avec la Covid-19, on ne peut autoriser les regroupements de plus de 50 personnes. Je demande aux populations de venir se faire enrôler maintenant, avant la fin du processus », a-t-il insisté.

Le ministre d'État, en tant que coordinateur régional Rhdp d'Abobo-Anyama, s'est, rendu, peu avant, au collège Marie Rose de la commune, afin de s'imprégner du déroulement de l'opération de révision et d'inscription sur la liste électorale. Pour avoir une idée du niveau d'affluence, notamment en ce qui concerne l'engouement des nouveaux majeurs à venir se faire enrôler.

Hamed Bakayoko, par ailleurs maire d'Abobo, a échangé avec les agents de la Cei présents dans l'une des salles de ce collège aménagées pour accueillir la population.

Le chef de centre a affirmé que depuis le début de l'opération, ses collaborateurs et lui n'ont enregistré que 248 personnes sur le listing électoral. Il a précisé que dans la journée de ce jeudi, ils n'ont eu que 58 visites. Ce qui fait un total de 306 personnes enrôlées.

Un chiffre que Hamed Bakayoko a trouvé insignifiant, au regard de la densité de la population d'Abobo-Anyama. Par conséquent, il a invité ses concitoyens à éviter les bousculades des derniers jours de l'opération et à prendre d'assaut les centres d'enrôlement.