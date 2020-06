Cote d'Ivoire: Coopération Côte d'Ivoire-Allemagne - Ally Coulibaly salue la forte contribution de Michael Grau

Le ministre des Affaires étrangères, Ally Coulibaly, a adressé la reconnaissance de la Côte d'Ivoire au diplomate allemand, Michael Grau, pour sa contribution efficace au renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne.

C'était à la salle des banquets de son ministère, au Plateau. Au cours d'un dîner en l'honneur de l'ambassadeur en fin de mission, le 18 juin, Ally Coulibaly s'est félicité de ses nombreuses actions en trois ans d'exercice dans le pays. Sous son dynamisme, précise le ministre, l'Allemagne a, entre autres, poursuivi son appui en faveur de la Côte d'Ivoire dans différents domaines dont la sécurité, la protection des populations, la santé ou l'humanitaire.

Le diplomate, fait remarquer le ministre des Affaires étrangères, parcourait les villages et hameaux pour s'imprégner de l'exécution des projets initiés par la coopération allemande. C'est pour cette raison que Ally Coulibaly, au nom du Chef de l'État, l'a fait commandeur dans l'Ordre national de Côte d'Ivoire.

Selon lui, à l'heure de la diplomatie économique, la capacité d'un ambassadeur se mesure également par son action pour la promotion économique. C'est pourquoi il trouve plus qu'élogieux le bilan de Michael Grau. « Non seulement la République fédérale d'Allemagne s'est maintenue dans le peloton de tête des investisseurs et clients extérieurs de la Côte d'Ivoire. Mais elle s'est aussi illustrée avec l'installation de grands groupes financiers et industriels en Côte d'Ivoire, tels que Commerzbank, la Deutsche Bank, Siemens qui ont continué de fonctionner malgré la Covid-19 », a-t-il précisé.

Ally Coulibaly a mentionné, par rapport au bilan de l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire, la création, en juin 2019, du Réseau économique allemand en Côte d'Ivoire. Un réseau qui sera un véritable catalyseur des investissements de ce pays en Côte d'Ivoire. Toujours selon le ministre des Affaires étrangères, Michael Grau, par sa perspicacité et la finesse de ses gestes, a été l'un des artisans de la complicité qui existe entre le Président Alassane Ouattara et la Chancelière Angela Merkel. Les deux dirigeants, dira-t-il, partagent, grâce au diplomate, la même vision de la coopération bilatérale.

A l'en croire, au sommet « Compact Afrique » à Berlin, les deux personnalités ont salué les progrès accomplis et mis l'accent sur la nécessité de hisser la coopération à un niveau plus élevé, en raison des potentialités et de la volonté politique de leurs pays. Ce sont, par ailleurs, toutes ces actions du diplomate qui ont aussi contribué à rehausser les relations diplomatiques entre les deux pays qui datent du 7 août 1960.

Aujourd'hui, cette coopération s'est intensifiée avec des visites des autorités allemandes dont le chef du département Afrique de l'Ouest du ministère fédéral de la Coopération économique et du développement, Ronald Meyer, en 2018 et la Chancelière Angela Merkel en 2017. C'est un solde de volume d'échanges commerciaux d'une valeur de 195,81 milliards de FCfa en faveur de la Côte d'Ivoire que cette coopération enregistre actuellement.

Heureux de cette marque de reconnaissance, Michael Grau a remercié le gouvernement ivoirien. Il a salué l'hospitalité dont son épouse et lui ont bénéficié et promis d'être la courroie de transmission entre les investisseurs de son pays et la Côte d'Ivoire. Il n'a pas manqué d'émettre le vœu d'avoir des élections apaisées, le 31 octobre et a informé qu'à cet effet, l'ambassade apportera son appui à la Commission électorale indépendante pour atteindre son objectif.