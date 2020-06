Cote d'Ivoire: Franck Kessié - « Je me sens chez moi à Milan »

Les rumeurs d'un départ du Milan Ac ont circulé ces derniers jours sur Franck Kessie le milieu de terrain ivoirien, malgré son importance chez les Rossoneri, en provenance de l'Atalanta.

Dans une interview accordée à la télévision milanaise sur un certain nombre de sujets, il a évoqué sa situation dans le club. « Je suis ici depuis trois ans, je me sens chez moi ici. Je suis heureux d'être ici. Nous devons nous battre et tout donner pour amener Milan le plus haut possible. C'est ma façon d'être utile à l'équipe. J'essaie toujours de faire de mon mieux », a-t-il déclaré.

Le joueur a plusieurs fois été annoncé en Angleterre où des clubs étaient à ses trousses. En Italie, il a été également question d'un départ à Naples où il retrouverait Genaro Gattuso, son ancien entraîneur qui l'admire toujours. Dans cet entretien, il a été aussi question de la reprise du championnat et des ambitions de l'Ivoirien et son club pour la fin de la saison. « Il y a une grande envie de rejouer car nous avons eu une mauvaise période. Ce n'était pas facile pour nous de rester à l'intérieur et donc maintenant, nous voulons tous recommencer à jouer », a-t-il affirmé.

Un retour à la compétition sans cependant les supporters qui apportent un plus au spectacle. « Ce n'est pas facile de s'y habituer, mais c'est une question de sécurité et donc il est juste de jouer comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de risque de tomber malade. Nous devons être encore plus forts dans ces derniers matchs qui restent à jouer. Nous devons tout donner pour atteindre notre objectif. Nous sommes tous proches au classement, nous devons travailler et faire de notre mieux pour essayer d'obtenir des points dans tous les matches », a indiqué l'international ivoirien.

Parmi les joueurs les plus réguliers de l'équipe avant l'interruption des compétitions, Franck Kessie est très apprécié de ses coéquipiers qui n'hésitent pas à lui faire des éloges. « J'ai toujours mis mes caractéristiques au service de l'équipe et de mes coéquipiers. J'aime quand mes coéquipiers parlent bien de moi », a-t-il commenté.

Lundi prochain, Franck Kessie et ses coéquipiers se déplacent sur le terrain de Lecce à la faveur de la 27e journée de la série A. « Ce sera un match très compliqué vu que nous jouons loin de chez nous. Nous devrons donner plus que ce que nous avons donné à Turin. »

Il s'est enfin prononcé sur la victoire de Gattuso en Coupe d'Italie avec Naples : « Je suis très heureux pour lui, malgré le triste moment qu'il traverse. Heureusement, il ressent maintenant un peu de joie d'avoir remporté la coupe. Je suis heureux pour lui », a-t-il conclu.