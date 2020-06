Maroc: Saad Dine El Otmani - Le Royaume a agi pour dynamiser la coopération africaine

Le chef du gouvernement loue l'initiative Royale

Les valeurs de solidarité africaine et de renforcement de la coopération Sud-Sud prônées par le Maroc ne sont pas uniquement des positions politiques, mais des actions concrètes que le Royaume entreprend dès que possible, a affirmé, jeudi à Rabat, le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Dans un communiqué lu à l'issue de la réunion du Conseil de gouvernement, le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saïd Amzazi, a indiqué que Saad Dine El Otmani a salué, au début des travaux du Conseil, l'initiative Royale visant à soutenir 15 pays africains frères en équipements médicaux et en médicaments afin de les accompagner dans leurs efforts de lutte contre l'épidémie de coronavirus.

Cette démarche, a relevé le chef du gouvernement, s'inscrit dans le cadre de la précédente initiative Royale de lancement d'un cadre opérationnel de coopération afro-africaine pour lutter contre la pandémie.

A cet égard, il est revenu sur les réactions "très positives" tant aux niveaux africain qu'international, qui attestent que le Maroc a agi, selon ses propres moyens, pour dynamiser la coopération africaine dans une conjoncture où l'humanité a besoin de promouvoir davantage la coopération internationale.

Le chef du gouvernement s'est également félicité de la fierté du peuple marocain du leadership éclairé de S.M le Roi dans cette étape qui nécessite des initiatives fortes, rappelant que, dès le début de cette crise sanitaire, le Souverain a lancé de nombreuses initiatives et pris des décisions courageuses et proactives, qui ont permis au Maroc d'éviter le pire et de maîtriser l'épidémie pour ensuite commencer l'allégement du confinement.

Il a, par ailleurs, fait part de l'immense joie exprimée par les membres du gouvernement suite au succès de l'intervention chirurgicale subie par S.M le Roi et réitéré au Souverain les vœux de bonne santé et de prompt rétablissement de la part du gouvernement, implorant le Tout-Puissant de préserver S.M le Roi Mohammed VI, et de combler le Souverain en les personnes de S.A.R le Prince Héritier Moulay El Hassan, de S.A.R le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre famille Royale.

Saad Dine El Otmani a aussi félicité les Marocains qui étaient bloqués à l'étranger et qui ont retrouvé leur pays dans le cadre des vols quotidiens de rapatriement en cours. Il a tenu à remercier ces concitoyens pour leur patience et leurs grands sacrifices tout au long de la période de leur séjour à l'étranger, soulignant que le Maroc a veillé à garantir les conditions de réussite et de sécurité de leur rapatriement pour en faire un exemple de réussite marocaine qui s'ajoute aux succès collectifs du Royaume dans la lutte contre cette pandémie.

Le Maroc, sous la conduite de S.M le Roi, parviendra à triompher de cette pandémie et en sortira la tête haute en donnant une nouvelle impulsion au développement national sur les plans économique et social, a -t-il conclu.