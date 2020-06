Maroc: Ambrose Mandvulo Dlamini, Premier ministre du Royaume d'Eswatini - L'initiative du Maroc ouvre une fenêtre d'espoir

Le Royaume d'Eswatini a exprimé, jeudi, par la voix de son Premier ministre Ambrose Mandvulo Dlamini, sa gratitude à S.M le Roi Mohammed VI pour l'Initiative prise par le Souverain en vue d'accompagner plusieurs pays africains frères, dont l'Eswatini, dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus.

« Permettez-moi d'exprimer, au nom de S.M le Roi Mswati III, de S.M la Reine Mère ainsi de toute la nation d'Eswatini, notre gratitude à S.M le Roi Mohammed VI et au peuple du grand Royaume du Maroc pour les aides que nous recevons aujourd'hui », a-t-il dit dans une allocution lors de la cérémonie de remise de l'aide marocaine au profit de son pays.

Le responsable s'est dit honoré de réceptionner l'aide médicale offerte par le Maroc, soulignant qu'il s'agit d'« un fort geste de solidarité africaine ».

L'aide du Maroc vient à point nommé au moment où le Royaume d'Eswatini intensifie les efforts dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus, a dit le responsable, relevant que l'aide du Maroc revêt une grande importance d'autant plus que le Royaume d'Eswatini continue d'enregistrer des taux élevés d'infection au Covid-19.

Dans un ce contexte marqué aussi par le manque d'équipement médical, l'aide accordée par le Maroc vient apporter une preuve claire de l'excellence des relations fraternelles et chaleureuses qui lient les deux Royaumes, a encore dit le Premier ministre.

« Il s'agit d'une grande opportunité pour nous tous de saluer le leadership de longue date de S.M le Roi Mohammed VI dans le continent africain et au-delà », a-t-il souligné, saluant le Maroc pour l'octroi de cette aide de produits et équipements de protection fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines, et en totale conformité avec les normes internationales.

L'initiative du Maroc ouvre « une fenêtre d'espoir » pour les perspectives de l'Afrique, notamment pour la réalisation des objectifs de développement, a dit Ambrose Mandvulo Dlamini, soulignant que son pays continue de tirer les enseignements des expériences et des bonnes pratiques d'autres pays comme le Royaume du Maroc.

« Nous apprécions l'aide du Maroc qui intervient au moment où le Royaume d'Eswatini a entamé un processus d'ouverture de l'économie, un processus qui comporte clairement des risques d'augmentation des cas d'infection », a insisté le responsable, se disant fier du soutien apporté par S.M le Roi Mohammed VI.

« Nous sommes fiers de reconnaître nos partenaires et amis comme S.M le Roi Mohammed VI et le peuple du Maroc qui partagent leurs ressources pour nous sauver la vie », a-t-il ajouté, réitérant l'appréciation du Roi et du peuple d'Eswatini pour cette noble initiative de S.M le Roi Mohammed VI.

« Nous nous considérons privilégiés » d'être parmi les pays africains ayant reçu l'aide du Maroc, a-t-il indiqué.

L'aide médicale marocaine destinée au Royaume d'Eswatini est arrivée jeudi matin à l'aéroport international de Mbabane.

Elle a été réceptionnée par Ambrose Mandvulo Dlamini, au nom du Roi Mswati III. La cérémonie de réception de l'aide Royale a été marquée par la présence de la ministre des Affaires étrangères, Thuli Dladla, d'autres hauts responsables ainsi que de représentants d'associations de la société civile.

Cette Initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la solidarité agissante du Royaume à l'égard des pays africains frères, comprend des équipements et produits de protection et de prévention ainsi qu'un lot de médicaments.

Il s'agit notamment d'un important lot de masques de protection, de visières, de charlottes, de blouses, outre du gel hydroalcoolique, ainsi que des lots de Chloroquine et d'Azithromycine.