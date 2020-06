Soudan: Médiation - Des raisons objectives ont empêché la signature de l'accord de paix

Juba — La médiation sud-soudanaise pour les négociations de paix entre le gouvernement soudanais et les mouvements de lutte armée a confirmé qu'il existe des raisons objectives qui ont empêché la signature de l'accord de paix dans les initiales selon la date prédéterminée.

Dr Dio Mattouk, vice-président du comité de médiation, a déclaré lors d'une conférence de presse vendredi soir à Juba, qu'il y avait des difficultés rencontrées dans le processus de négociation, à savoir le retard dans la discussion des dispositions de sécurité sur le dossier du Darfour, ainsi que le retard dans le dossier du pouvoir par les organisations participantes.

Dio a déclaré que la médiation comprend les circonstances qui ont conduit à cela.

Il a affirmé que la délégation du gouvernement est prévue d'arriver à Juba dimanche prochain et que le chef de la délégation, premier vice-président du Conseil souverain de transition le général Mohamed Hamdan Daglo, et le général Shams Eddine Kabbashi, membre du CS se joindront plus tard pour discuter des questions en suspens.

Il a ajouté que toutes les parties ont exprimé leur enthousiasme pour achever les questions restantes qu'il a décrites comme simples et pouvant être entièrement traitées, et a noté qu'il existe des questions liées au document constitutionnel et qu'elles nécessitent des décisions politiques.

Il a déclaré que la médiation prépare les tables en coopération avec les partenaires pour mettre en œuvre l'accord final en plus de travailler à la traduction des accords.