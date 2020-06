Soudan: Le ministre de la Santé reçoit une aide médicale du Qatar

Khartoum — Le ministre fédéral de la Santé, Dr Akram Ali Al-Tom, a reçu samedi à l'aéroport de Khartoum une assistance et des fournitures pour le personnel médical et de santé pour faire face à la pandémie du coronavirus.

L'aide est fournie par l'État frère du Qatar, la Fondation charitable du Qatar, un certain nombre d'associations professionnelles soudanaises et l'Association des femmes soudanaises au Qatar, en présence du chargé d'affaires à l'ambassade du Qatar, Tilal Al-Anzi, des représentants des organisations et association ainsi que de l'UNICEF.

Dr Akram a apprécié l'aide qatarienne qui était une extension de l'aide précédente, et a salué la Qatar Charity Foundation et les associations professionnelles opérant dans l'État du Qatar, soulignant les liens historiques entre les peuples soudanais et qataris.

Il a remercié le ministre qatari de la Santé, Hanan Al-Kawari.

Dr Akram a déclaré que la protection du personnel médical et de santé est une priorité, soulignant l'effort de fabriquer des équipements de protection de la santé pour les cadres médicaux au Soudan.

Il a affirmé la volonté de son ministère d'élargir la zone d'examen dans tous les États du Soudan, réitérant son appel au respect des mesures de précaution.