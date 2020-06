Ile Maurice: Bateau échoué à la Réunion - Mauriciens introuvables, proches dans le flou

Les images font le tour de la Toile depuis jeudi matin. Un bateau à moteura échoué sur les berges de la Rivière du Mât à Saint-André, à La Réunion, immatriculé à Maurice. De nombreux paquets de cigarettes et une substance blanche ont été retrouvés sur les lieux. L'enquête converge vers deux Mauriciens, nommément Kinsley Bhawaneedin, et Christophe Louis. Leurs proches racontent.

Cela fait déjà plus de trois jours depuis que Priscille Marie, la concubine de Kinsley Bhawaneedin, ne dort plus. Cette habitante de Bel-Ombre essaie de trouver une excuse à chaque fois que son fils de quatre ans demande où se trouve son père. «Nous sommes stressés parce que nous ne savons pas où il est justement.»

Cette trentenaire raconte que cela fait cinq ans depuis qu'elle a tissé une relation avec lui. «Il est skipper de profession. Mais suite au confinement, son patron l'a licencié la semaine dernière.» Lundi après-midi, son concubin décide d'aller faire une virée en bateau, histoire de «rod enn ti kari». Rien de plus normal pour la femme qui sait que son compagnon est un «bon pêcheur». «Il connaît bien la mer. Il a l'habitude de pêcher en haute mer avec son ami.»

Toutefois, mercredi soir aux alentours de 20 h 30, Priscille Marie finit par signaler sa disparition à la police. Elle raconte que dans un premier temps, elle s'est rendue chez la famille Louis, espérant retrouver son compagnon. «Souvent il va séjourner chez lui, pendant deux voire trois jours. Puis il revient à la maison. Mais quand la famille là-bas m'a dit que les deux hommes ne sont pas encore retournés, je me suis sentie mal.» Depuis, elle arrive difficilement à fermer les yeux. «Heureusement que je peux compter sur le soutien de ses proches qui sont à mes côtés.»

Néanmoins, la jeune femme continue à garder espoir. «D'habitude, il va travailler à 7 h 30 et revient à la maison vers midi ou vers les 15 heures, dépendant du travail. Mais cette fois-ci, on ne sait pas où il est.» Suivant les récits rapportés par la presse depuis vendredi 19 juin, Priscille Marie maintient que son concubin n'a jamais fait une escale sur La Réunion.

Du côté des proches de Christophe Louis, c'est aussi le flou. «Nous sommes dans l'incompréhension. Nous n'avons aucun élément de réponses pour l'instant», confie le frère de Christophe Louis. Âgé de 28 ans, il est bouleversé parce qu'il lit dans les médias. «Nous avons appris qu'un bateau contenant des cigarettes et de la drogue s'est échoué à La Réunion. Nous suivons tous ce qui se passe depuis.»

Par contre, si son frère, de trois ans son aîné, a fait quelque chose contre la loi, il doit subir les conséquences de ses actes. «Si mon frère a fait quelque chose d'illégal, il doit assumer et payer pour cela. Par contre, l'attente est pesante actuellement. S'il doit purger une peine, nous irons le voir en prison. Au moins nous saurons ce qui s'est passé. Et s'il s'est noyé et que l'on retrouve son corps, nous ferons son deuil. Mais nous sommes dans le flou total.»

Son frère, qui s'est séparé de sa compagne, est le père d'un enfant de 6 ans. Toutefois, la famille compte solliciter l'aide d'un avocat dans cette affaire. Selon les proches, il y a trop de zones d'ombre. Et la question qu'ils se posent tous est de savoir pourquoi la personne qui leur aurait prêté le bateau, n'a averti personne qu'ils n'étaient pas rentrés. «Mardi, nous sommes allés le voir pour lui demander des explications. Il n'était pas convaincant dans ses explications. Il nous a dit que Christophe et Kinsley sont partis à la pêche. Et qu'il y a eu un problème mais ils seront bientôt de retour. De plus, nous savons que la mer était mauvaise, comment ont-ils pu prendre la mer ?» ne cesse de se demander le frère de Christophe Louis. C'est le père de Christophe Louis, 64 ans, et pêcheur, qui a alerté la police.

Il ne faut pas oublier que depuis le début de la semaine, la mer est démontée en raison de la présence d'un anticyclone. Selon la presse réunionnaise, cela serait l'une des raisons qui auraient amené le hors-bord à chavirer et ce malgré la puissance des moteurs. À savoir que l'ADSU soupçonne que les deux Mauriciens seraient à l'île sœur. Pour l'heure, les recherches terrestres et aériennes auprès de la gendarmerie réunionnaise se poursuivent, même si avec les heures qui passent, l'espoir commence à diminuer...

Et la substance blanche est... du camphre

Il revient qu'à la suite des analyses effectuées à La Réunion sur la substance blanche, les chercheurs ont découvert que ce n'était en fait que du camphre. En grande quantité certes. Par contre, une soixantaine de cartouches ont été retrouvées. En ce qui concerne le hors-bord, il revient qu'il y avait un trou au niveau de la coque, ce qui laisse à penser que le chavirage s'est produit ailleurs qu'à l'endroit où le bateau a été trouvé.

Retour sur la découverte à Saint-André

Ce sont deux pêcheurs qui ont donné l'alerte. Ce qui a le plus intrigué les deux hommes, ce sont les paquets de cigarettes éparpillés sur la plage et aussi des sacs contenant des substances blanches. Les paquets, qui seraient fabriqués au Kenya, portaient le sceau de la Mauritius Revenue Authority. Alertées, les autorités réunionnaises ont effectué les premières constatations. L'identification criminelle, des agents des douanes et des plongeurs de la gendarmerie ont été mobilisés. Tout porte à croire que cette marchandise était destinée à un trafic entre Maurice et La Réunion.