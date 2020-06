Soudan: Le premier vice-président du Conseil souverain rentre au pays après sa visite en Éthiopie

Khartoum — Le premier vice-président du Conseil souverain de transition, le lieutenant-général Mohamed Hamdan Daglo, et la délégation qui l'accompagne sont rentrés à Khartoum ce samedi après une visite de trois jours en Éthiopie.

Au cours de la visite Daglo a eu des entretiens avec les responsables éthiopiens sur les moyens de consolider les relations bilatérales dans tous les domaines, la question du barrage de la Renaissance ainsi que sur les questions régionales d'intérêt commun.

Dans une déclaration à la presse, le lieutenant-général Daglo a indiqué que sa visite réussie en Éthiopie était à l'invitation officielle du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed.

Il a dit qu'il avait été informé lors de la visite de l'expérience de l'Éthiopie dans le développement des infrastructures, des villes industrielles, des technologies agricoles et des chemins de fer, appréciant l'expérience éthiopienne dans la culture de plus de cinq millions de plants.

Il a indiqué qu'il avait discuté avec le Premier ministre éthiopien de la possibilité d'élaborer un plan de construction d'une ligne de chemin de fer reliant l'Éthiopie et le Djibouti à Khartoum et Port-Soudan en tirant parti de l'expérience de l'Éthiopie en matière de connexion par voie ferrée avec le Kenya et Djibouti.

Il a dit qu'il avait également passé en revue avec Abiy Ahmed les questions du barrage Renaissance, de la paix au Soudan et de la frontière entre les deux pays, en plus des questions d'Abiye et de la paix au Soudan du Sud, ajoutant que le Premier ministre ethiopien s'était engagé à lever les difficultés et soutenir les comités afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs fonctions.

Daglo a souligné que les deux parties ont souligné l'importance des visites d'échange entre les deux pays et de profiter des expériences qui serviront les intérêts des peuples des deux pays.

Il a exhorté les jeunes hommes d'affaires soudanais à bénéficier de l'expérience de l'Éthiopie dans les domaines du commerce et de l'économie.