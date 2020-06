Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 - Henri Konan Bédié annonce officiellement sa candidature

Pour sa candidature à la présidentielle 2020, l'ex-Chef de l'Etat, Henri Konan Bédié a franchi le cap. Sa position est aujourd'hui très clair. Recevant à leur demande les représentants des structures et organes du Pdci-Rda, il a annoncé, ce samedi 20 juin 2020, qu'il reçoit leur « demande de candidature comme « une mission de salut public ». Et ce, découlant d'une attente forte de la base lui imposant ainsi l'obligation d'aller en compétition lors de cette convention.

Prenant la parole à cette occasion, Jean Louis Billon, secrétaire exécutif en charge de la Communication et de la propagande du Parti a annoncé le retrait de sa candidature. Et a demandé à la jeunesse du parti de s'aligner derrière le président du parti Henri Konan Bédié. « Moi-même ayant des ambitions, aujourd'hui devant la demande qui vous est faite, sachant que vous allez répondre de manière positive, je retire ma candidature et je demande à tous les jeunes de s'aligner derrière vous pour mener le combat et vous apporter la victoire », a déclaré M. Billon. Avant d'annoncer : « Je mettrai tout en œuvre pour vous apporter cette victoire. » Mais avant, au nom de tous, le plus jeune des délégués Tchei Bi Lahoré Ghislain, a demandé au président Bédié de mettre son expérience et sa sagesse au service de la nation.

Ci-dessous l'intégralité de son allocution.

Allocution de Son Excellence, Henri Konan BEDIE, Président du PDCI-RDA lors de sa Rencontre avec les Représentants des structures et organes du PDCI-RDA.

Mes chères sœurs et frères, représentants des structures et organes du%